Mua vàng lúc nào thì hợp lý?

Nên mua vàng mỗi tháng, mỗi quý hay chỉ mua khi thấy giá hấp dẫn? Đây là câu hỏi phổ biến với những người mới bắt đầu tích sản bằng vàng.

Sau một thời gian theo dõi thị trường, nhiều người nhận ra họ đang mắc kẹt trong một vòng lặp quen thuộc: Giá tăng thì không dám mua vì sợ đu đỉnh, giá giảm thì tiếp tục chờ vì nghĩ có thể giảm thêm. Cuối cùng, vài tháng trôi qua mà kế hoạch mua vàng vẫn nằm trên giấy. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc mua vàng lúc nào, một câu hỏi khác đáng quan tâm hơn là: Bao lâu nên mua vàng một lần?

Thực tế, không có đáp án chung cho tất cả mọi người. Tần suất mua vàng phụ thuộc vào thu nhập, khả năng tích lũy và mục tiêu tài chính của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, phần lớn người mua vàng hiện nay thường rơi vào hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là những người chờ giá đẹp. Họ theo dõi biến động thị trường hàng ngày, đọc tin tức thường xuyên và chỉ xuống tiền khi cảm thấy mức giá đủ hấp dẫn. Cách làm này có ưu điểm là giúp người mua cảm thấy chủ động hơn với quyết định của mình. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm một rủi ro khá phổ biến: liên tục trì hoãn. Bởi rất khó để biết đâu là mức giá thấp nhất và đâu là thời điểm tốt nhất để mua.

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Nhóm còn lại chọn cách mua định kỳ. Có người dành một phần tiền thưởng mỗi quý để mua vàng. Có người trích một khoản cố định từ thu nhập hàng tháng. Một số khác đợi đến cuối năm mới gom một lần. Điểm chung của nhóm này là họ xem vàng như một công cụ tích sản dài hạn hơn là một tài sản để giao dịch theo biến động giá ngắn hạn.

Nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, việc mua vàng định kỳ thường giúp giảm áp lực phải liên tục dự đoán thị trường. Thay vì dành nhiều thời gian suy nghĩ xem tuần này có nên mua hay không, người sở hữu chỉ cần bám sát kế hoạch đã đặt ra từ trước. Có tháng mua được ở mức giá thấp, có tháng mua ở mức giá cao hơn, nhưng về dài hạn, thói quen tích lũy đều đặn thường mang lại nhiều giá trị hơn việc cố gắng tìm đúng thời điểm hoàn hảo.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa ai cũng nên mua vàng hàng tháng. Với những người có thu nhập chưa ổn định hoặc dòng tiền còn nhiều biến động, việc mua theo quý hoặc theo các cột mốc tài chính cụ thể có thể phù hợp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một tần suất phù hợp với khả năng tích lũy của bản thân thay vì chạy theo một công thức chung.

Một thực tế khác cũng đáng chú ý là nhiều người dành quá nhiều thời gian để nghĩ về thời điểm mua vàng, nhưng lại ít quan tâm đến số tiền mình thực sự có thể dành cho việc tích sản. Trong khi đó, với phần lớn người trẻ, khoản tiền được duy trì đều đặn qua nhiều năm thường tạo ra khác biệt lớn hơn việc mua đúng đáy của một vài đợt điều chỉnh giá.

Vì vậy, nếu đang băn khoăn bao lâu nên mua vàng một lần, câu trả lời có lẽ không nằm ở biểu đồ giá hay dự báo thị trường. Nó nằm ở khả năng duy trì một kế hoạch tích lũy phù hợp với thu nhập và mục tiêu tài chính của mỗi người.

Bởi khi nói đến tích sản, sự đều đặn thường quan trọng hơn việc cố gắng tìm ra thời điểm hoàn hảo.