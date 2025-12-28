“Mùa vàng” của cà phê Vệt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam không chỉ vượt mục tiêu 6 tỷ USD mà dự kiến tiến sát và vượt mốc 8 tỷ USD, tăng tới gần 60% so với năm ngoái. Nếu lấy mốc là năm 2015, con số này cũng đã tăng xấp xỉ 3 lần.

Có được kim ngạch trên cũng là nhờ giá xuất khẩu cà phê Việt Nam chạm ngưỡng cao kỷ lục. Mức giá bình quân của năm khoảng trên 5.600 USD/tấn, có những thời điểm đỉnh điểm chạm ngưỡng gần 5.850 USD/tấn. Trong vòng 3 năm trở lại đây, giá cà phê xuất khẩu đang duy trì quãng tăng cao nhất và luôn ổn định quanh mốc 5.500 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang được hưởng lợi kép khi giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao, trong khi sản lượng trong nước ổn định. Thêm vào đó, việc tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu góp phần nâng cao đáng kể giá trị xuất khẩu.

Một tín hiệu đáng mừng cho thương hiệu cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên các sản cà phê đã qua chế biến xuất khẩu đạt được 1 tỷ USD. Đây là một điều đáng tự hào, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu số lượng sang xuất khẩu giá trị. Nhờ diễn biến đó mà lợi nhuận của người trồng cà phê cũng tăng gấp 2 - 3 so với những năm trước.