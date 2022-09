Mưa trắng trời, nhiều khu dân cư bị chia cắt, gần 400 trường cho học sinh nghỉ học

Đến 11 giờ ngày 29-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở Nghệ An như: TP Vinh; các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ; thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò.



Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở Nghệ An ngập sâu khoảng 1 m

Do mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ, tại nhiều vùng dân cư thấp trũng, ven sông suối ở Nghệ An, nước tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trên 1 m.

Các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông). Tuyến quốc lộ 48; 48E, 48B; 48D và nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt do sạt lở đất, ngập sâu từ 0,5 đến 1 m.

Nhiều khu dân cư ở Nghệ An bị nước chia cắt

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết tại địa phương đang có mưa lớn. Thị trấn Giát và một số xã như Quỳnh Tam, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Mỹ… đã ngập cục bộ.

Một đập nước ở xã Quỳnh Tam có nguy cơ sạt hàng chục mét nên địa phương đã di dời hơn 100 hộ dân vùng hạ du ngay trong đêm.

Mưa lớn khiến đất đá tràn vào nhà dân

Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn khiến các xã bị ngập sâu, chia cắt. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học. Một người dân là ông N.H.H. (39 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) mất tích khi đi đánh cá.

Tại huyện Con Cuông, mưa lớn gây sạt lở khiến quốc lộ 7A, đoạn qua Dốc Chó bị chia cắt, các tuyến đường đi vào các xã Môn Sơn, Thạch Ngàn có nhiều điểm sạt lở và nước ngập sâu chia cắt cục bộ. Tại xã Môn Sơn, một số nhà dân bị ngập sâu gần 1 m.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An gập sâu - Ảnh: Facebook

Tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc… mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng Nghệ An di dời tài sản của người dân lên cao.

Do mưa lớn kép dài, nhiều trường học tại Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết tính đến trưa ngày 29-9, toàn tỉnh có gần 400 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, tại huyện Quỳnh Lưu và Tân Kỳ, tất cả các học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.