Mưa trắng trời Đền Hùng, biển người và xe vẫn ùn ùn đổ về trẩy hội sớm cả một tuần!

Phạm Trang |

Dù mưa lớn, lượng người đổ về đất Tổ sớm hơn dự báo, giao thông bắt đầu chịu áp lực nhưng vẫn được kiểm soát.

Chỉ còn khoảng một tuần trước cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, khu vực quanh Đền Hùng đã ghi nhận lượng phương tiện tăng mạnh. Sáng 19/4, trùng ngày 3/3 âm lịch, mưa lớn kéo dài nhưng không làm giảm dòng người hành hương. Trên nhiều tuyến đường dẫn về khu di tích, từng hàng xe nối đuôi di chuyển chậm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Theo ghi nhận, lực lượng CSGT đội mưa đứng chốt tại các nút giao trọng điểm, liên tục điều tiết dòng xe, phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc cục bộ. Dù lưu lượng phương tiện đông, tình hình giao thông vẫn được giữ ổn định, không xảy ra xung đột lớn hay tê liệt kéo dài.

Lực lượng chức năng đội mưa điều tiết giao thông (Ảnh: Bộ Công an)

Hàng dài xe nối đuôi về đền Hùng (Ảnh: Bộ Công an)

(Ảnh: Bộ Công an)

Được biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh.

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, đồng bào và du khách thập phương về dự lễ.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các sở, ngành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là phòng cháy rừng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thời tiết tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, dịch vụ cũng được quản lý chặt chẽ. Lực lượng chức năng kiên quyết ngăn chặn các loại hình văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đảm bảo môi trường lễ hội lành mạnh, đúng bản sắc dân tộc.

