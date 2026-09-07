Mua thêm 300m2 đất vườn liền kề 360m2 đất thổ cư từ 11 năm trước nhưng chỉ có giấy viết tay, làm sao để được cấp sổ đỏ?

Người dân thắc mắc về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất vườn, chỉ có giấy tờ mua bán viết tay.

Theo Báo Chính phủ, bố mẹ bà Mai Ngọc Hà (Bắc Ninh) có hơn 700 m2 đất, trong đó có 360 m2 thổ cư. Sau đó, năm 2015, bố mẹ bà Hà mua thêm một mảnh đất vườn (đất trồng cây lâu năm) liền kề hơn 300 m2. Mảnh đất này không có tranh chấp, đất chủ cũ sử dụng lâu năm ổn định, nhưng không có Giấy chứng nhận, chỉ có giấy tờ mua bán viết tay.

Chủ cũ của mảnh đất 300m2 từng làm đơn và được chấp nhận để lên sổ đỏ từ năm 2012, nhưng không có điều kiện nên bán lại cho bố mẹ của bà Hà. Bà Hà hỏi, làm thế nào để bố mẹ bà được cấp sổ cho mảnh đất vườn mua thêm, sau đó sẽ tách từng thửa cho các con?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất lập hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại khoản 1 Mục XI, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. Việc giải quyết sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở hồ sơ về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, giấy tờ liên quan (trong đó có giấy tờ chuyển nhượng nếu có) và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để tổ chức thực hiện tại địa phương, trong đó có quy định về thành phần hồ sơ phải nộp và trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện.