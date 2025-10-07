Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay

Sáng 7/10, mưa lớn kéo dài suốt đêm kèm sấm chớp khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội có nguy cơ bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, hàng loạt trường học đã chủ động thông báo nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến từ sớm.

6h sáng, trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm đã ra thông báo cho học sinh toàn trường tiếp tục học trực tuyến.

"Hiện tại, dải mây mưa khu vực Hà Nội rất dày và mưa lớn dẫn tới ngập khu vực trường. BGH quyết định tiếp tục cho học sinh toàn trường học trực tuyến. Học sinh toàn trường lưu ý!", thông báo có ghi.

Trường THPT Trương Định cũng update hình ảnh cổng trường từ 5h30 kèm thông báo khẩn chuyển hình thức học tập sang trực tuyến do mưa lớn kéo dài suốt đêm, cần đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh và giáo viên.

Cổng trường THPT Trương Định - Hà Nội lúc 5h36 sáng nay

Tại Trường Tiểu học Kim Giang, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngân Bình cho biết trường quyết định học online kết hợp giao bài do mưa to từ đêm đến sáng, nguy cơ ngập sân trường cao.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng điều chỉnh kế hoạch, cho học sinh khối 4–5 học trực tuyến, khối 1–3 tự học theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ và Trường Tiểu học Vạn Bảo thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online để đảm bảo an toàn.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) ra thông báo lúc 5h30 sáng cho toàn trường học trực tuyến do sân bị ngập.

Ngoài ra, các trường THCS Đống Đa, THCS Chương Dương, THCS Cầu Giấy, Tiểu học Hoàng Diệu… cũng cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong ngày 7/10. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, chia sẻ: “Trường nằm sát sông Hồng nên mỗi khi mưa lớn đều lo nước dâng. Sáng nay mưa kéo dài, nhà trường quyết định học trực tuyến để đảm bảo an toàn.”

Khảo sát của Dân trí cho thấy, nhiều trường ở khu vực Cầu Giấy, Yên Hoà, Hà Đông, Thanh Trì, Giảng Võ... đã thông báo nghỉ học từ rất sớm, phần lớn trước 6h sáng. Một số trường như Olympia, Lômônôxốp hay Nguyễn Thị Minh Khai gửi thông báo học online ngay từ đêm 6/10, giúp phụ huynh chủ động sắp xếp cho con em.

Trước đó, chiều 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra thông báo đề nghị các trường căn cứ vào tình hình thời tiết, an toàn giao thông để chủ động lựa chọn hình thức dạy học phù hợp — trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu — nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên trong thời điểm hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn.

Theo Công điện 188/CĐ-TTg của Thủ tướng và dự báo thời tiết cùng ngày, bão số 11 đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông, lốc và gió giật mạnh. Sở yêu cầu các trường theo dõi sát tình hình, rà soát hệ thống thoát nước, khu bán trú, bố trí nhân lực túc trực và báo cáo kịp thời nếu có ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.