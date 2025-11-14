'Mưa sao băng' UAV

Hình ảnh ngoạn mục từ các mảnh vỡ của UAV Ukraine.

Hình ảnh đăng tải hôm 13 tháng 11 cho thấy hàng loạt vật thể phát sáng được cho là mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) Ukraine đang rơi xuống thành phố Oryol, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền tây Nga. Một số cư dân địa phương mô tả cảnh tượng giống như mưa sao băng.

"Phòng không Nga đã phá hủy một số vật thể trên không. Mảnh vỡ rơi xuống các khu vực dân cư, khiến một vài ôtô và cửa sổ ban công tại nhà dân bị hư hại", tỉnh trưởng Oryol Andrei Klychkov nói.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào.

Một nguồn tin địa phương trước đó cho biết ít nhất một UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Oryol, khiến mảnh vỡ rơi xuống một bãi đậu xe gần các tòa dân cư và làm một số phương tiện bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn tổng cộng 130 UAV Ukraine trong đêm 12 tháng 11 và rạng sáng 13, trong đó 6 phi cơ trên bầu trời tỉnh Oryol. Cơ quan này không nêu tổng số phi cơ được Ukraine triển khai.

Lực lượng Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa bằng tên lửa, UAV vào lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga hôm 12 tháng 11 cho biết gần 400 dân thường nước này đã thiệt mạng, hơn 3.200 người bị thương trong các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine kể từ đầu năm.

Quân đội Ukraine những tháng qua leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Đáp lại, lực lượng Nga cũng tiến hành những đòn tấn công dữ dội hơn nhiều nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương.

Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, cũng như khẳng định mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.