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Mua sắm ở TTTM, một khách hàng bất ngờ trúng thưởng ô tô hơn nửa tỷ đồng

HMĐ
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Một nữ khách hàng bất ngờ được trao tặng một chiếc xe ô tô mới khi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Mới đây, một trung tâm thương mại (TTTM) ở Long Biên, Hà Nội đã gây chú ý khi thông báo trao tặng một xe ô tô có giá trị hơn nửa tỷ đồng cho khách hàng. Cụ thể hơn, trong phiên livestream hôm 28/10, fanpage chính thức của Aeon Mall Long Biên đã công bố danh tính người trúng phần thưởng đặc biệt - một chiếc ô tô mới tinh. Người trúng thưởng - một nữ khách hàng - cho biết mình nhận phần thưởng lớn chỉ đơn giản bằng… hóa đơn mua sắm thông thường.

Được biết, chiếc ô tô được sử dụng làm phần thưởng là Skoda Kushaq phiên bản cao cấp có giá 649 triệu đồng. Đây cũng là phần thưởng cao nhất của chương trình, vượt xa các giải thưởng voucher hay đồ gia dụng thông thường. Trước khi tìm được chủ nhân, chiếc xe này đã được trưng bày tại trung tâm thương mại trong suốt tháng 10.

Mua sắm ở TTTM, nữ khách hàng bất ngờ trúng thưởng ô tô Skoda giá hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Phần thưởng của sự kiện là một chiếc ô tô mới tinh - vượt xa giá trị của các giải thưởng thông thường.

Skoda Kushaq là mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, phù hợp với môi trường đô thị. Mẫu xe đến từ Cộng hoà Séc này nổi bật trong phân khúc nhờ nền tảng khung gầm cứng chắc do Volkswagen phát triển. Về mặt vận hành, Skoda Kushaq được nhận xét có khả năng di chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng khi nhà sản xuất đã điều chỉnh để xe có nước ga đầu mạnh mẽ.

Với ngoại hình gọn gàng phù hợp đi phố cùng khối động cơ 1.0 TSI, chiếc xe này vốn là cái tên quen thuộc với những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển linh hoạt cho gia đình nhỏ.

Mua sắm ở TTTM, nữ khách hàng bất ngờ trúng thưởng ô tô hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Skoda Kushaq là mẫu xe gầm cao hạng B, tương đương về mặt kích thước với các xe như KIA Seltos, Hyundai Creta.

Theo thông tin từ Skoda Việt Nam, hãng sẽ tiếp tục tổ chức chương trình trải nghiệm tại các trung tâm thương mại lớn ở các tỉnh thành phố khác, nhằm giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Kushaq nói riêng và các sản phẩm khác của Skoda nói chung.

Skoda Việt Nam cho biết Kushaq sẽ có mặt tại sảnh West của Aeon Mall Long Biên từ ngày 17 đến 19/11, ở Aeon Mall Đà Nẵng từ 20 đến 22/11 và dừng chân tại Aeon Mall Hạ Long trong dịp cuối năm. Sự kiện nhằm giúp người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm thông qua việc lái thử. Hãng cũng cho biết sẽ dành tặng nhiều voucher dành cho khách hàng đặt cọc xe ngay tại sự kiện.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm tại TTTM, Skoda Việt Nam cũng đang áp dụng nhiều khuyến mại, từ tặng chi phí nhiên liệu, phí trước bạ, ưu đãi vay, cho đến miễn phí bảo dưỡng hay bốc thăm trúng thưởng.

Tags

Skoda

Skoda Kushaq

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