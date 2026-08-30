Mua ô tô 1,5 tỷ đồng, 1 năm đi được 4.000 km đã phải đăng bán

Tháng 6 năm ngoái, người này chi 1,5 tỷ đồng mua BMW 530Li.

"Mọi người đều nghĩ tôi điên rồi" - Chen Mingyuan (33 tuổi) kể về quyết định bán chiếc BMW 530Li phiên bản cao cấp mà anh mua vào tháng 4 năm ngoái với giá 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Sau gần 1 năm, chiếc xe mới chạy được 4.000 km nhưng Mingyuan đã quyết định đăng bán.

Anh cho biết đồng nghiệp nói anh “làm màu”, bạn bè chê anh ngốc, thậm chí bố anh còn không nói chuyện với con trai suốt 3 ngày. Nhưng họ không biết rằng trong hơn 300 ngày chiếc xe nằm dưới khu chung cư, vợ anh là Su Nian, chưa từng ngồi vào ghế phụ một lần.

Không phải cô không muốn mà là Mingyuan chưa từng để vợ đặt chân lên xe.

Chiếc xe từng là niềm tự hào của người chồng

Chiếc BMW 530Li của Mingyuan có nội thất màu nâu mocha bằng da. Su Nian từng mua một chai dung dịch chăm sóc nội thất giá hơn 300 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng) với ý định thường xuyên bảo dưỡng xe. Thế nhưng cuối cùng, cô gần như không có cơ hội sử dụng nó.

Ngày mua xe, Mingyuan từng rất hào hứng. Anh tưởng tượng cảnh lái chiếc BMW vào bãi đỗ xe công ty. Khi nhân viên bán hàng nói chiếc xe có giá khoảng 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng), anh gần như không do dự. Sau khi nhận xe, Mingyuan còn lái đi một vòng quanh khu nhà vào buổi tối.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Ảnh minh họa

Chiếc BMW nhanh chóng trở thành một khoản chi khiến anh phải suy nghĩ mỗi tháng. Tiền trả khoản vay mua xe đến hạn vào ngày 15 hàng tháng. Trong khi đó, có lần Su Nian muốn mua một chiếc tủ lạnh mới giá hơn 3.000 NDT (khoảng 11,2 triệu đồng), nhưng cô lại thấy quá đắt và cuối cùng chỉ mua một chiếc tủ đông nhỏ vài trăm NDT (khoảng hơn 1 triệu đồng) để dùng tạm.

Mingyuan lúc đó mới nhận ra một nghịch lý: Khoản trả góp chiếc BMW mỗi tháng đủ để mua ba chiếc tủ lạnh như vậy.

Trước khi mua BMW, vợ chồng Mingyuan từng có một chiếc Honda Fit. Đến khi đổi sang BMW, Mingyuan từng nói với vợ: “Sau này em muốn đi đâu thì cứ lấy xe đi”. Su Nian từng lên kế hoạch đi du lịch với chồng bằng chiếc BMW, nhưng Mingyuan luôn nói “để sau”. Và “lần sau” ấy chẳng bao giờ đến.

Bây giờ nghĩ lại, chính Mingyuan cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Bước ngoặt đến khi Mingyuan biết em trai vợ là Su Yang đang chuẩn bị kết hôn và muốn mua một căn hộ nhỏ. Yang còn thiếu khoảng 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) tiền đặt cọc.

Su Nian từng nhắc đến chuyện này một lần nhưng Mingyuan không trả lời.

Sau đó, anh bắt đầu nghĩ đến chiếc BMW. Nếu bán xe, sau khi thanh toán khoản vay còn lại, anh có thể dùng số tiền còn lại để hỗ trợ Su Yang, đồng thời trả bớt khoản vay sửa nhà của gia đình. Cuối cùng, Mingyuan quyết định bán chiếc xe.

Ngày sang tên, một người mua xe cũ đưa thợ đến kiểm tra. Sau khoảng 40 phút, người này nói chiếc xe gần như vẫn mới, đặc biệt là ghế phụ vì “gần như chưa có ai ngồi”. Mingyuan ký hợp đồng. Chiếc xe từng khiến anh tự hào giờ đã chính thức thuộc về người khác.

Sau đó, Mingyuan đi bộ về nhà thay vì gọi taxi. Số tiền bán xe được chuyển vào tài khoản. Anh bắt đầu tính toán: trả khoản vay xe còn bao nhiêu, hỗ trợ Su Yang bao nhiêu, rồi có thể trả trước bao nhiêu tiền vay sửa nhà.

Có 1 chiếc xe sang không làm cuộc sống tự nhiên tốt lên

Sau khi bán xe, Mingyuan và vợ bắt đầu sống đơn giản hơn. Họ mua một chiếc sofa mới giá 4.200 NDT (khoảng 15,7 triệu đồng). Su Nian ban đầu muốn chọn mẫu rẻ hơn vì cho rằng chiếc sofa cũ vẫn có thể dùng thêm nhưng Mingyuan cương quyết: "Thích thì mua đi".

Ảnh minh họa

Anh nhận ra trước đây hai người đã “dùng tạm" quá nhiều thứ. Đến chiếc BMW, một món đồ trị giá hàng trăm nghìn NDT (hàng tỷ đồng), anh cũng mua rồi gần như không sử dụng. Su Yang sau đó nhận khoản tiền 100.000 NDT (khoảng 374 triệu đồng) từ anh chị để lo chuyện mua nhà. Cậu vẫn nhất quyết trả lại tiền mỗi tháng 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng).

Hai vợ chồng Mingyuan cũng quay lại những thói quen bình dị trước đây. Mingyuan đi làm bằng tàu điện ngầm, cuối tuần cùng vợ đi xem triển lãm, đi siêu thị hoặc đơn giản là ở nhà.

Anh nhận ra mình không còn phải lo chiếc xe có bị xước hay không, không phải tính tiền bảo dưỡng, cũng chẳng cần mất thời gian tìm một bãi đỗ thật tốt. Mingyuan từng nghĩ mình phải có một chiếc xe sang mới gọi là “đã thành công”. Đến cuối cùng, Mingyuan mới hiểu rằng một chiếc xe có thể khiến người khác nhìn mình khác đi, nhưng không thể tự động khiến cuộc sống hạnh phúc hơn.

Chiếc BMW đã được bán sau khi chạy chưa đến 4.000 km. Ghế phụ từng bỏ trống hơn một năm. Nhưng với Mingyuan, điều đó không còn quan trọng. Anh nghĩ sau này nếu có đủ tiền, hai vợ chồng có thể mua một chiếc ô tô gia đình bình thường.

Còn nếu chưa mua được cũng chẳng sao.

(Nguồn: Baidu)