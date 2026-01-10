Trước thông tin Công an TP Hải Phòng bắt giữ trên 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều bạn đọc thắc mắc người tiêu dùng lỡ mua đồ hộp nghi làm từ thịt heo bệnh, có được đòi bồi thường?

Luật sư HUỲNH THỊ HOA, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Pháp luật quy định nhà sản xuất chịu trách nhiệm vô điều kiện với sản phẩm lỗi; người tiêu dùng có quyền đòi bồi thường bất kể doanh nghiệp "vô tình" hay "cố ý" nhập nguyên liệu bẩn, miễn là chứng minh được thiệt hại.

Theo điều 34 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, tổ chức kinh doanh phải bồi thường thiệt hại do sản phẩm khuyết tật gây ra cho tính mạng, sức khỏe, tài sản người tiêu dùng ngay cả khi họ không có lỗi. Đồng thời, điều 608 và 590 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định bên sản xuất hàng hóa không bảo đảm chất lượng phải bồi thường, gồm: chi phí khám chữa bệnh, thu nhập thực tế bị mất và tiền bù đắp tổn thất tinh thần. Để bảo vệ quyền lợi, người tiêu dùng cần lưu giữ: hóa đơn mua hàng, vỏ hộp/sản phẩm có mã lô và hồ sơ bệnh án (nếu có).

Về quy trình xử lý, thực hiện từ thương lượng đến khởi kiện. Ưu tiên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc nhà sản xuất để yêu cầu bồi thường. Nếu doanh nghiệp thoái thác, hãy gửi đơn đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương hoặc Cục Quản lý thị trường để hòa giải. Nếu bất thành, giải pháp cuối cùng là khởi kiện ra tòa; người tiêu dùng được miễn tạm ứng án phí trong các vụ án này.