Sau đợt mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ngập trong nước. Một số nơi nước không thoát được, dâng lên rất cao làm gián đoạn giao thông. Trong khi một số người chọn phương án an toàn là dắt xe qua vùng ngập, nhiều người vẫn cố gắng chạy xe qua.

Theo khuyến cáo, nhiều người đã mang xe đi kiểm tra thì phát hiện thứ dung dịch có màu như cà phê sữa trong xe. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy xe cần sửa chữa, bảo dưỡng ngay để tránh hậu quả nặng nề.

Khay dầu nhớt xả từ một chiếc xe đi qua vùng ngập lụt. Ảnh: Qteam

Cụ thể hơn, nhiều thợ xe máy đã chia sẻ video, hình ảnh trong quá trình sửa chữa cho người dân sau khi chiếc xe đi qua vùng ngập. Sau khi xả dầu nhớt của xe, dung dịch lấy được từ nhiều xe có màu nâu hoặc trắng đục.

Đây là dấu hiệu cho thấy nước đã lọt vào bình chứa dầu nhớt của xe, phản ứng với dầu và khiến dầu nhớt chuyển màu. Đáng lưu ý, sau khi tác dụng với nước, dầu nhớt không chỉ chuyển màu mà còn biến chất, không giữ được đặc tính ban đầu của dầu, có thể gây hư hại cho động cơ nếu không được sửa chữa kịp thời.

Không chỉ dầu nhớt, dầu láp (dầu hộp số) trên xe tay ga cũng chuyển màu khi gặp nước. Nếu chủ xe thăm nhớt và thấy nhớt có màu này, cần mang xe đến nơi sửa chữa uy tín sớm để khắc phục.

Dầu hộp số của một chiếc xe tay ga bị biến chất khi gặp nước, chuyển sang màu trắng đục như sữa. Ảnh: Thảo Ngô

Trên xe sử dụng động cơ đốt trong, dầu nhớt đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dầu nhớt có tác dụng bôi trơn các chi tiết kim loại trong động cơ, giảm ma sát và hạn chế sự mài mòn trong quá trình vận hành. Đồng thời, dầu nhớt cũng góp phần làm mát động cơ bằng cách dẫn nhiệt ra ngoài, nhờ vậy duy trì hiệu suất động cơ ổn định, tránh tình trạng quá nhiệt.

Cùng với đó, dầu nhớt còn có tác dụng làm sạch, cuốn trôi các cặn bẩn, muội than sinh ra trong quá trình cháy, giúp động cơ hoạt động trơn tru và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt với xe máy và xe mô tô thường xuyên hoạt động ở tốc độ cao, dầu nhớt đóng vai trò như “lá chắn bảo vệ”, đảm bảo sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khi vận hành.

Cửa gió đặt dưới yên của hai chiếc xe ngập sâu trong nước; trong khi chiếc xe bên trái chỉ có dấu hiệu lọt nước, chiếc bên phải cho thấy rõ ràng đã ngập rất sâu trong nước.

Tuy nhiên, các đặc tính của dầu nhớt có thể suy giảm sau thời gian dài hoạt động. Tùy vào loại dầu nhớt sử dụng mà chủ xe có khoảng thời gian thay thế khác nhau nhằm đảm bảo khả năng bôi trơn, làm sạch và tản nhiệt cho động cơ.

Dầu tổng hợp (dầu nhân tạo 100%), dầu bán tổng hợp (pha giữa dầu tổng hợp và dầu khoáng), và dầu khoáng (dầu có nguồn gốc tự nhiên) là ba loại được sử dụng làm dầu nhớt cho xe.

Dầu tổng hợp thường là loại có chất lượng tốt hơn, đi kèm giá thành cao hơn nhưng có khả năng bảo vệ động cơ tốt hơn. Loại dầu này được khuyến cáo sử dụng trên các xe thiên về hiệu suất; các loại xe phổ thông hoàn toàn phù hợp với dầu khoáng.