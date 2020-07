Mua một chiếc quần Levis mới, rất có thể bạn đang mặc một phần chiếc quần jeans cũ của một ai đó

Những sản phẩm này sử dụng một loại chất liệu mới gọi là Circulose, được tạo thành từ sợi bông hoàn nguyên từ quần Levi’s cũ kết hợp với bột gỗ.

Khi bạn mặc những mẫu quần mới nhất của Levi's, rất có thể bạn đang mặc một chiếc quần Levi's cũ của ai đó: chúng được làm từ một phần chất liệu từ những chiếc quần jeans cũ được tái chế. Đó là một vòng tuần hoàn đầy đủ: khi những chiếc quần mới này đã quá cũ, người ta lại có thể tái chế chúng thành loại chất liệu mới để dùng cho những chiếc quần jeans mới, với cùng quy trình xử lí. Công nghệ tiên tiến này đến từ Renewcell, một startup Thụy Điển.

Với gã khổng lồ may mặc Levis, việc sử dụng vải tái chế là chìa khóa để cải thiện tính bền vững cho hệ sản phẩm của hãng. Đây là kết quả có được sau hơn 2 năm hợp tác giữa Levis và Renewcell. Trong một thống kê vòng đời các sản phẩm Levis, ông Paul Dillinger, phó chủ tịch chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm của Levi Strauss and Co. cho biết: “yếu tố gây ảnh hưởng áp đảo là khả năng tạo ra nguyên liệu thô”. Cách truyền thống, trồng cây bông để sản xuất nguyên liệu, làm tốn đến 2500 lít nước để có thể tạo ra một chiếc quần jeans Levis. Để hình dung thì, lượng nước này còn lớn hơn tổng lượng nước mà người dùng kỹ tính nhất sử dụng để giặt chiếc quần jeans trong suốt vòng đời của nó. Bằng cách sử dụng loại vải làm từ bông tái chế, Levis có thể giảm lượng nước tiêu thụ, và cũng giảm lượng thải carbon và hóa chất ra môi trường.

Trước đó, không phải là không có các công nghệ tái chế vải sợi. Nhưng hiệu quả của các công nghệ này không quá tốt, bởi việc “băm" vải bông thành những miếng nhỏ hơn sẽ làm giảm giá trị của chất liệu. Dillinger cho biết: “Chúng (vật liệu tái chế kiểu cũ) thường được sử dụng làm vải cách nhiệt, bởi vì chúng không phải loại vải chất lượng cao ban đầu nữa.”. Nhưng công nghê của Renewcell lại tái cấu trúc sợi bông theo một cách khác biệt, phân giải chúng, kết hợp với bột gỗ rồi đẩy hỗn hợp qua các vòi rất nhỏ để tạo thành những sợi bông dài hơn, chất lượng cao hơn.

Kết quả đầu ra của quy trình này là một loại chất liệu được gọi là “Circulose", chúng được coi là tơ nhân tạo thay vì sợi bông. Bởi chất liệu này có kết cấu khác, các nhà thiết kế chọn phương án làm những chiếc quần jeans mới sử dụng kết hợp chúng với sợi bông hữu cơ. Levi Strauss đang thử nghiệm nhiều cách để tăng tỉ lệ Circulose trong mỗi chiếc quần jeans của hãng. Hiện tại, tỉ lệ này đang ở mức 40%, và trong 40% này thì một nửa đến từ vải tái chế, một nửa là bột gỗ. Dillinger khẳng định: “Chúng tôi có thể ra mắt những sản phẩm làm từ 100% sợi bông tái chế. Sẽ có nhiều cách để làm chất liệu này tạo cảm giác giống sợi bông hơn, nhưng phải nghiên cứu thêm một chút nữa.”

Những chiếc quần jeans loại mới này cũng được thiết kế để có thể dễ dàng được tái chế hơn, ví dụ như những đường may hay nhãn hiệu, thay vì sử dụng chất liệu khác thì cũng sử dụng sợi bông. Dillinger nói: “Bạn không thể quẳng bất cứ thứ gì vào hệ thống này. Chúng (những chiếc quần jeans) phải được thiết kế phục vụ cho một vòng tuần hoàn.”. Để thử nghiệm khả năng đó, Levis đã gửi ngược những chiếc quần jeans loại mới này về Renewcell, và ở đây họ đã tái chế thành công hoàn toàn chiếc quần thành chất liệu mới.

Thành công của việc tái chế quần áo cũ có ý nghĩa rất lớn, bởi quần áo cũ đang dư thừa trên khắp thế giới. Chỉ tính riêng ở nước Mỹ, hàng năm có 26 tỉ pound quần áo bị bỏ đi. Ông Dillinger cũng chia sẻ thêm: “Nếu chúng ta nhìn vào những quy định mới trong Liên minh châu u, có thể thấy việc vùi lấp đồ may mặc xuống đất sẽ dần trở thành bất hợp pháp. Xét về vi mô, việc sử dụng quần áo bị bỏ đi lại trở nên có lời hơn là chôn lấp chúng.”