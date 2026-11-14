Mua Mitsubishi Xpander bây giờ tiết kiệm tới 112 triệu đồng chi phí lăn bánh, Xforce cũng có thêm khuyến mại tương tự

Mitsubishi tiếp tục bổ sung khuyến mại cho Xpander và Xforce bằng gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm. Cộng với các chính sách hiện hành, tổng giá trị khuyến mại cao nhất của hai mẫu xe lần lượt đạt 112 triệu và 92 triệu đồng.

Chưa lâu sau khi triển khai chương trình khuyến mại tháng 11 cho 6 dòng xe tại Việt Nam, Mitsubishi tiếp tục bổ sung hỗ trợ cho Xpander và Xforce bằng gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm. Nhờ đó, tổng giá trị khuyến mại cao nhất hiện lên tới 112 triệu đồng với Xpander và 92 triệu đồng với Xforce.

Động thái này sẽ giúp Mitsubishi tăng sức cạnh tranh và kích cầu mua các mẫu xe đang đắt khách nhất của thương hiệu trong giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm, đặc biệt khi một số đối thủ như Suzuki XL7 hay Toyota Yaris Cross vừa được nâng cấp nhẹ, bổ sung trang bị. Xpander cũng vừa được nâng cấp camera 360 độ cho một số phiên bản cao cấp nhất.

Xpander vừa được nâng cấp camera 360 độ. Ảnh: Đại lý

Xpander được khuyến mại tới 112 triệu đồng

Xpander hiện là mẫu xe có khuyến mại cao nhất của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Cụ thể hơn, Xpander AT có tổng giá trị khuyến mại cao nhất khoảng 112 triệu đồng, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 59 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 36 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 17 triệu đồng.

Với hai phiên bản cao cấp hơn, Xpander AT Premium được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng lệ phí trước bạ và tặng bảo hiểm trị giá 22 triệu đồng, tổng cộng 88 triệu đồng. Xpander Cross có mức khuyến mại tương ứng 70 triệu đồng và 22 triệu đồng, nâng tổng giá trị hỗ trợ lên 92 triệu đồng. Đây là hai phiên bản mới được nâng cấp camera 360 độ.

Trong khi đó, bản MT tiêu chuẩn nhận hỗ trợ khoảng 57 triệu đồng lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, tổng khuyến mại khoảng 67 triệu đồng.

Xforce được khuyến mại tới 92 triệu đồng

Xforce đợt này trở thành mẫu xe có khuyến mại nhiều thứ hai của hãng. Ảnh: Đại lý

Đối với Xforce, cả ba phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Trong đó, giá trị khuyến mại cao nhất áp dụng cho bản Ultimate với 72 triệu đồng lệ phí trước bạ và 20 triệu đồng bảo hiểm, nâng tổng hỗ trợ lên khoảng 92 triệu đồng.

Bản GLX tiêu chuẩn nhận hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng lệ phí trước bạ và bảo hiểm trị giá 18 triệu đồng, tổng cộng 78 triệu đồng. Bản Luxury có mức hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 66 triệu đồng, đi kèm bảo hiểm trị giá 19 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mại đạt khoảng 85 triệu đồng.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Xpander và Xforce vẫn là hai mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại Việt Nam. Trong 34.111 xe của Mitsubishi bán ra trong thời điểm này thì Xpander đạt 11.102 xe, Xforce đạt 10.230 xe. Với 7.979 xe bán ra trong giai đoạn này, Destinator cũng là một trong những mẫu xe giúp Mitsubishi đứng trong top 3 doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Nhiều mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mại trong tháng 11

Ngoài Xpander và Xforce, chương trình khuyến mại tháng 11 của Mitsubishi còn áp dụng cho Destinator, Attrage và Triton.

Các mẫu Mitsubishi khác vẫn tiếp tục được khuyến mại. Ảnh: Đại lý

Trong đó, Destinator Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu đồng. Bản Ultimate nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng, tổng khuyến mại khoảng 68 triệu đồng.

Với Attrage, bản MT có tổng khuyến mại khoảng 48,5 triệu đồng, gồm lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi. Bản CVT Premium nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và ăng-ten vây cá, tổng cộng 37 triệu đồng.

Cuối cùng, cả ba bản Triton đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Bản 2WD AT GLX có tổng khuyến mại khoảng 49 triệu đồng, bản 4WD AT Premium khoảng 58 triệu đồng, trong khi bản 4WD AT Athlete được hỗ trợ khoảng 56 triệu đồng.