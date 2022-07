Mua máy giặt thông minh, vừa tiết kiệm lại nhiều ưu đãi, cơ hội nâng cấp giá hời đây rồi

Không chỉ TV hay tủ lạnh, giờ đây với máy giặt, một món đồ gia dụng gần như "cơ bản" trong mỗi gia đình cũng đã được tích hợp công nghệ này. Nổi bật trong việc ứng dụng AI lên các sản phẩm chăm sóc quần áo, Samsung đã nghiên cứu, cải tiến và cho ra mắt thế hệ máy giặt thông minh Samsung AI Ecobubble.

Tối ưu chu trình giặt giũ chỉ bằng việc bấm nút

Điểm khác biệt và cũng là lý do chính để Samsung tích hợp trí thông minh nhân tạo lên thế hệ máy giặt AI Ecobubble nằm ở mong muốn được tối ưu hóa chu trình giặt giũ, từ đó giải quyết những bài toán còn tồn tại trên những chiếc máy giặt thông thường. Người dùng giờ đây sẽ chẳng còn phải tính toán xem nên cho nước giặt nhiều hay ít, chọn giặt nhiệt độ bao nhiêu hay thời gian giặt như thế nào thì áo quần sẽ sạch. Tất cả đều được đơn giản hóa bằng việc bỏ quần áo vào máy và bấm nút, thế là xong.

Nếu giặt tay vốn được coi là phương pháp giặt sạch nhất bởi người dùng có thể chủ động quan sát, kiểm tra các vết bẩn, tăng giảm nước giặt xả và thay đổi các chu trình, thời gian giặt cho đến khi áo quần sạch hoàn toàn thì AI Ecobubble cũng có cách vận hành tương tự. Nhờ 4 cảm biến thông minh, máy sẽ nhận biết được độ bẩn và khối lượng của quần áo để từ đó tự phân bổ nước giặt và điều chỉnh thời gian giặt hợp lý. Điều này giúp đảm bảo cho quần áo luôn được sạch thơm một cách hoàn hảo mà người dùng chẳng cần phải lo lắng cân nhắc hay tính toán như trước đây, đem lại sự thoải mái toàn diện để bạn có thể tự do làm những công việc khác mong muốn.

AI Dispenser – Nước giặt xả đổ 1 lần, dùng 1 tháng

Điểm tiện lợi nhất là ngăn giặt xả thông minh AI Dispenser với sức chứa lớn chỉ cần đổ 1 lần, dùng 1 tháng siêu tiện lợi. Với việc chỉ cần đổ nước giặt vào ngăn giặt xả thông minh AI Dispenser 1 lần mỗi tháng và AI sẽ tự động cân đối và thông báo mỗi khi gần hết, người dùng sẽ "tiết kiệm" không chỉ chi phí nước giặt mà còn vô khối thời gian phải bỏ ra tính toán cân nhắc như trước đây.

Bên cạnh đó, nhờ vào công nghệ AI mà AI Ecobubble còn sở hữu khả năng theo dõi cũng như phân tích quy trình giặt của người sử dụng qua thời gian, để từ đó xây dựng nên thói quen hoạt động tương ứng. Chiếc máy giờ đây sẽ "hiểu ý" hơn, có thể tự động đề xuất các chế độ giặt mà người dùng yêu thích mà không còn mất thời gian để suy nghĩ. Điều này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm giặt giũ theo hướng thuận tiện dễ dàng mà hơn hết, nó giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian để dành cho các hoạt động thiết thực. Bảng điều khiển phức tạp với dày đặc chế độ ở các thế hệ cũ nay đã được đơn giản hóa còn màn hình LED hiển thị tiếng Việt dễ hiểu, dễ thấy và dễ sử dụng.

Công nghệ chăm sóc quần áo bằng bong bóng siêu mịn

Không chỉ đem đến quy trình giặt khép kín đơn giản tiện lợi, chiếc máy còn sở hữu loạt tính năng hỗ trợ quần áo mang tính đột phá, mang lại những trải nghiệm giặt xả hiệu suất cao chưa từng có trước đây. Có thể kể đến như công nghệ Ecobubble, giúp loại bỏ hoàn toàn nỗi lo của người dùng khi phải giặt máy những bộ quần áo làm bằng các chất liệu cao cấp, dễ bị hư hỏng. Những hạt bong bóng li ti siêu mịn, không chỉ thẩm thấu vào bên trong từng sợi vải giúp làm sạch sâu mà còn bảo vệ chất liệu luôn được an toàn trọn vẹn do được giặt ở nhiệt độ thấp. Hay khả năng giặt hơi nước Hygiene Steam độc đáo, có thể loại bỏ đến 99.9% vi khuẩn cùng các tác nhân gây dị ứng, giúp bạn có thể yên tâm bảo vệ sức khỏe cả gia đình với những bộ quần áo không chỉ sạch thơm mà còn an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, khả năng vận hành êm ái với động cơ Digital Inverter cùng công nghệ giặt siêu êm VRT Plus, cho phép chiếc máy vận hành êm ái, bền bỉ, tăng tuổi thọ lại góp phần tiết kiệm điện năng, giúp người dùng xua tan nỗi lo mùa "bão giá".

Và càng hấp dẫn hơn khi AI Ecobubble không chỉ mang trong mình những ưu điểm nổi bật đem lại trải nghiệm giặt xả thuận tiện dễ dàng chưa từng có mà còn đang sở hữu gói khuyến mãi đáng mơ ước. Với mức giá giảm lên tới 33%, cùng nhiều ưu đãi khác như hỗ trợ trả góp 0%, giao hàng miễn phí toàn quốc, đây thực sự là một lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình trong mùa hè này. Chưa hết, từ ngày 15/7 đến 31/7, mua máy giặt nhập mã SIEUSALET7 còn được giảm thêm nhiều và nhiều hơn nữa, thử hỏi AI Ecobubble đã xứng đáng để trở thành "chân ái" của chị em hay chưa.

https://soha.vn/mua-may-giat-thong-minh-vua-tiet-kiem-lai-nhieu-uu-dai-co-hoi-nang-cap-gia-hoi-day-roi-20220726171951974.htm