Mua mảnh đất 700m2 với giá 740 triệu đồng, 3 năm sau, cặp vợ chồng Hà Tĩnh mang sổ đỏ đi vay thế chấp thì được thông báo: Mọi thông tin không trùng khớp

Mới đây, công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa cảnh báo về về thủ đoạn lừa đảo “đất thật - sổ giả”. Vụ án đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Lưu về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo đó, vụ việc bắt nguồn từ một giao dịch mua bán đầu từ đầu năm 2022. Theo đó, đối tượng Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q. A và chị Nguyễn T. M với giá 740 triệu đồng. Vì tin tưởng, vợ chồng anh A, chị M đã không ngần ngại chi 100 triệu đồng để giúp Lưu tất toán khoản vay ngân hàng, rút “Sổ đỏ” ra, sau đó tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đã giao lên tới 700 triệu đồng khi chưa hề hoàn tất thủ tục sang tên.

Biến cố xảy ra khi cả hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ (chị P), nên theo quy định pháp luật bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người. Tuy nhiên, chị P kiên quyết không đồng ý bán.

Để chiếm đoạt trọn vẹn số tiền và che giấu việc không thể sang tên, Lưu đã lên mạng xã hội, đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng. Sau đó, đối tượng giao cuốn “sổ đỏ” giả này cho nạn nhân để nhận nốt số tiền 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.

Hơn 3 năm sau, vào ngày 29/8/2025 vợ chồng anh A, chị M mang “sổ đỏ” đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân và đã phát hiện thông tin không trùng khớp, không có trong dữ liệu đất đai. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vào cuộc, điều tra, làm rõ bản chất vụ án.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 20/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Lưu về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước (đặc biệt là Giấy chứng nhận QSDĐ) ngày càng tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường. Để bảo vệ tài sản và tránh rủi ro pháp lý, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân:

1. Xác minh kỹ tính pháp lý: Trước khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai, người dân cần tìm hiểu kỹ tình trạng thửa đất (tranh chấp, thế chấp, quy hoạch) và tính thật - giả của Giấy chứng nhận.

2. Tuân thủ quy trình công chứng: Không thực hiện giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn bằng giấy viết tay hoặc chỉ tin vào lời cam kết suông. Mọi hợp đồng chuyển nhượng cần được công chứng, chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND xã/phường theo quy định.

3. Lưu ý về đồng sở hữu: Đối với tài sản là sở hữu chung của nhiều người, hợp đồng chuyển nhượng bắt buộc phải có chữ ký đồng thuận của tất cả các thành viên có tên trong Giấy chứng nhận hoặc văn bản ủy quyền hợp pháp.

Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, mọi hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả để giao dịch không chỉ khiến giao dịch vô hiệu mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến giấy tờ giả hoặc hành vi lừa đảo, người dân báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.

