Tối 30/5, thông tin đến Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 18h cùng ngày, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài khiến lũ xuất hiện ở một số con suối.

Tại thời điểm trên, hai cháu Hầu A.T. (SN 2001) và Hầu Thị M. (SN 2012, là anh em ruột trú ở thôn Khâm Dưới) đi làm ruộng về, lội qua suối Khâm (đoạn chảy qua thôn Khâm Dưới) để về nhà. Tuy nhiên, khi đến giữa dòng thì bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi.

Đoạn suối Khâm chảy qua thôn Khâm dưới.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và trên địa bàn có mưa to nên công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại Yên Bái, ông Đinh Trọng Quyết – Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết, trận mưa lớn cục bộ bắt đầu từ khoảng 16h30 ngày 30/5 làm nước dâng nhanh, ngập nhiều ngôi nhà ở khu vực trũng thấp, ảnh hưởng tài sản và sinh hoạt của người dân.

Mưa lũ khiến nhiều điểm giao thông ở Yên Bái bị ách tắc.

Mưa lớn cũng khiến sập một nhịp cầu sắt qua suối ngòi Phà hướng vào cổng phụ trường THPT Văn Chấn bị cuốn trôi. Nước lũ đã làm sạt tường bao quanh Trường THPT Văn Chấn đoạn giáp suối Phà.

Một số hộ dân nuôi Ba Ba bị nước lũ tràn vào ao gây thiệt hại, sơ bộ ban đầu có khoảng gần 10 hộ dân bị nước cuốn vào nhà, nhiều diện tích ruộng, hoa màu bị hư hỏng chưa thể thống kê chi tiết.

Mưa lớn cục bộ khiến nhiều tuyến đường bị ngập, một số hộ nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi chưa thể thống kê chi tiết thiệt hại.

Hiện, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại ban đầu, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ . Ngoài ra, cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ để kịp thời có các biện pháp ứng phó, ông Quyết cho biết thêm.