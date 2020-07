Mưa lớn trút xuống gây ngập lụt ở Lào Cai, ô tô "ngụp lặn" dưới nước

Gần sáng ngày 27/7, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, tại nhiệu địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông đều khắp, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trút xuống.

Cụ thể, tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà lượng mưa 34mm; xã Cốc Ly huyện Bắc Hà 76,8mm; xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn 40,4mm; xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên 41,8mm; xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên nhiều hơn 68mm; xã Cao Sơn huyện Mường Khương có mưa to 53,4mm; xã Quang Kim huyện Bát Xát 75mm; thị trấn Bát Xát 85,6mm; xã Cam Đường, thành phố Lào Cai mưa rất to với lượng 103,8mm; xã Bản Cầm huyện Bảo Thắng mưa nhiều nhất 112,8mm.

Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, mưa lớn trút xuống gây ngập úng sâu từ 0,5-1m tại tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

Nhiều hộ dân nước tràn vào trong nhà phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng. Toàn bộ diện tích rau màu của người dân tổ 19, 20 bị nước lũ mang đất cát vùi lấp và ngập úng hư hại nặng, hiện các địa phương bị thiên tai đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Dự báo ngày và đêm 27/7, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kèm theo dông mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra.

Vùng thấp, vùng trũng, nơi ngã ba sông, suối đề phòng ngập úng sâu; cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai xác nhận, tại địa bàn thành phố mưa gây ngập nặng nhất tại phường Pom Hán, một số tuyến đường trũng, khi ngập nước, người điều khiển phương tiện ô tô không biết đã di chuyển qua, bị kẹt lại giữa đường.

Bà Huế cho biết, các đơn vị của thành phố đang thống kê thiệt hại, chủ động khắc phục hậu quả.

Tuần trước đó, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang gây thiệt hại nặng nề về tại sản của nhân dân, trận mưa gây sạt lở đấy, lũ mạnh khiến 5 người chết, nhiều người bị thương.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập tại Lào Cai:

Nước ngập ngang hông người trên một số tuyến đường phường Pom Hán.

Ô tô mặc kẹt dưới đường.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai báo cáo, mưa lớn trút xuống gây ngập úng sâu từ 0,5-1m đường ở thành phố tỉnh này.

Nước ngập sâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt người dân.

Một tuyến đường khác mang tên Hoàng Quốc Việt tại thành phố Lào Cai.