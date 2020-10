Mưa lớn, thủy điện đồng loạt xả lũ, hàng ngàn nhà dân ở Nghệ An bị ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh từ đêm 28 đến 30-10, tại Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm/đợt, riêng phía Nam Nghệ An trên 500 mm/đợt.

Mưa lớn kết hợp với việc hàng loạt nhà máy thủy điện như Châu Khê, Nậm Mô, Châu Thắng… đồng loạt xả lũ đã khiến nhiều nhà dân ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên… ngập sâu trong biển nước.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn khiến nhiều nơi ở Nghệ An ngập sâu - Ảnh: T. Chương

Tại các huyện Đô Lương, Thanh Chương và Anh Sơn, từ chiều tối ngày 29-10, mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Lực lượng chức năng phải tiến hành di tản khẩn cấp nhiều hộ dân trong đêm ngày 29-10.

Nước tràn vào nhà người dân phải di dời đồ đạc trong đêm 29-10 ở huyện Thanh Chương

Tại TP Vinh, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 29-10 đến sáng ngày 30-10 đã khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu trong nước từ 0,3 - 0,6 m.

Mưa lớn khiến các tuyến đường tại TP Vinh sáng ngày 30-10 ngập

Nước tràn vào nhà tại các khu dân cư ở TP Vinh

Nhiều nhà dân ở TP Vinh bị ngập sâu từ 0,3 đến 1 m

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, do mưa lớn nhiều ngày nên trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Trong ngày 29-10, các ngành chức năng ở huyện Kỳ Sơn đã phải sơ tán khẩn cấp 36 hộ dân, với 156 nhân khẩu ở bản Nam Tiến 2 tới nơi trú ẩn an toàn.

Tại huyện Hưng Nguyên, lực lượng chức năng huy động phương tiện để sơ tán gần 40 hộ dân ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở núi tới nơi an toàn.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện Thanh Chương bị chia cắt, cô lập - Ảnh: T. Chương

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến nhiều tuyến đường giao thông tại Nghệ An bị sạt lở, chia cắt. Điển hình như tuyến đường mòn HCM đoạn qua xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn bị ngập sâu khiến giao thông bị ùn tắc, quốc lộ 7, đoạn qua huyện Kỳ Sơn bị sạt lở.