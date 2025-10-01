Mưa lớn, nhiều học sinh phải ở lại trường qua đêm: Sở GD&ĐT Hà Nội giải thích lý do phản ứng chậm

Ngày 30/9, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, lượng mưa có nơi lên tới hơn 300mm chỉ trong vài giờ, vượt xa khả năng thoát nước của thành phố. Hệ quả là 82 điểm ngập úng xuất hiện trên diện rộng, giao thông gần như tê liệt.

Trong bối cảnh đó, học sinh nhiều trường vẫn đi học bình thường. Khi tình trạng ngập nặng xảy ra, không ít em mắc kẹt tại trường hoặc trên đường về nhà. Nhiều phụ huynh mất hàng giờ đồng hồ mới có thể đón con, thậm chí có học sinh phải ăn tối và ngủ lại tại trường do không thể di chuyển.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con

Trưa 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ban hành Công văn số 3978, yêu cầu các trường chủ động phương án ứng phó với mưa bão theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, công văn này không quy định nghỉ học đồng loạt trên toàn thành phố. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Sở mới ra thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 1/10, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn vì quyết định được đưa ra muộn.

Trước thắc mắc của dư luận, tối 30/9, trả lời Tạp chí Một Thế Giới, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng việc ban hành văn bản không chậm. “Từ 7 giờ sáng đã có công văn rồi, nhưng đến 8 rưỡi trời mới mưa to, trong khi 7 rưỡi các cháu đã nhập học. Mình cũng không thể biết được thời tiết sẽ diễn biến bất ngờ như vậy”, ông Cương nói, đồng thời nhấn mạnh đây là tình huống bất khả kháng.

Sáng 1/10, trao đổi với VnExpress, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết chủ trương của Sở là để các trường chủ động căn cứ tình hình cụ thể để quyết định, bởi “không phải khu vực nào cũng ngập, nếu đột ngột cho nghỉ toàn thành phố thì nhiều phụ huynh sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp trông con”. Theo vị này, đến chiều 30/9 sau khi làm việc với các ngành liên quan, nhận thấy tình trạng ngập có thể kéo dài sang ngày hôm sau, Sở mới quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học một ngày để đảm bảo an toàn.

Đến nay, nhiều trường đã bắt đầu khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau ngập úng để sớm đón học sinh trở lại học tập bình thường.