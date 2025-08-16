Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt

Tối 15/8, lãnh đạo phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường, nơi cầu đường số 40 bị sập , sụt lún.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực khác an toàn.

Tuyến đường được phong tỏa, đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân

Chiều muộn đến tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn cầu trên đường số 40 thuộc khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành bị sập, lún. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Tại hiện trường, một phần cầu bị nước cuốn trôi, gần đó mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo 2 phía bên cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường.

Khu vực cầu khi chưa bị sụt lún

Mưa lớn từ chiều muộn đến tối gây sạt lở vị trí cầu trên đường số 40

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp, khẩn trương khắc phục sự cố. Trong thời gian chờ xử lý hậu quả do thiên tai gây ra, người dân trong khu vực sẽ chọn lộ trình đi lại phù hợp.