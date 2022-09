Mua lại 15 công ty trong 6 năm, ‘kỳ lân’ edtech giá trị nhất thế giới ngày càng thua lỗ

Sau nhiều tháng trì hoãn, Byju’s, gã khổng lồ edtech (công ty công nghệ về giáo dục) do doanh nhân Byju Raveendran đồng sáng lập, cuối cùng đã công bố kết quả kinh doanh của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021.

Kỳ lân giá trị nhất Ấn Độ này ghi nhận khoản lỗ tăng lên 45,6 tỷ rupee (573 triệu USD) từ 3,1 tỷ rupee vào năm trước đó, do chi phí hoạt động tăng hơn 2 lần. Ngoài ra, doanh thu của công ty giảm 3% xuống 24,3 tỷ rupee trong cùng kỳ. Báo cáo kết quả kinh doanh của năm ngoái bị hoãn do sự khác biệt với công ty kiểm toán, vì vậy, Byju cũng hoãn việc ghi nhận gần 40% doanh thu theo lời khuyên của các công ty kiểm toán.

“Rõ ràng Byju’s cần phải hành động để khắc phục nhiều vấn đề. Tuy nhiên, về việc ghi nhận doanh thu, không có gì lạ khi doanh nhân và công ty kiểm toán có cách hiểu khác nhau về cách doanh thu được ghi nhận như thế nào”, doanh nhân K. Ganesh cho biết.

Byju Raveendran, nhà sáng lập và CEO Byju's. Ảnh: Getty Images

Byju’s duy trì được đà tăng trưởng bởi nhu cầu giáo dục trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19, song công ty cũng lại mở rộng quá nhanh thông qua các thương vụ sáp nhập khi mua lại 15 công ty trên khắp Ấn Độ, châu Á và Mỹ trong 6 năm qua.

Kể từ năm 2021, công ty chi 2,6 tỷ USD cho các thương vụ sáp nhập, bao gồm 950 triệu USD để mua nhà cung cấp dịch vụ luyện thi Aakash Educational Service của Ấn Độ và 600 triệu USD để mua Great Learning của Singapore. Trong một tuyên bố, Byju cho hay: “Các công ty mà Byju’s sáp nhập trong năm ngoái ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Aakash trong phân khúc luyện thi và Great Learning trong phân khúc giáo dục đại học đều ghi nhận doanh thu gấp hai lần kể từ khi sáp nhập”.

Bất chấp việc ngày càng có nhiều lời chỉ trích về hoạt động mua lại của Byju’s, Divya Gokulnath, người điều hành và cũng là vợ của nhà đồng sáng lập kiêm CEO của công ty, Raveendran, cho biết công ty đang rất cẩn trọng với hoạt động chi tiêu.

Công ty edtech giá trị nhất thế giới này được cho là đang tham gia đấu thầu rất quyết liệt để mua lại 2U, một công ty niêm yết trên sàn Nasdaq, với định giá vào khoảng 2 tỷ USD, gấp hơn 3 lần vốn hoá thị trường hiện tại là 600 triệu USD. Đồng thời, Byju’s cũng đang lên kế hoạch tăng trưởng tự thân, tăng quy mô hoạt động ở Ấn Độ bằng cách mở rộng mạng lưới trung tâm gia sư lên 500 điểm vào cuối năm nay từ mức hơn 200 hiện tại, và gấp đôi số lượng giáo viên lên 20.000 người.

Raveendran hiện là tỷ phú theo ghi nhận của Forbes. Ảnh: Bloomberg

Raveendran từng mở các lớp luyện thi trước khi thành lập công ty Think & Learn cùng với vợ của mình vào năm 2011 và ứng dụng gia sư trùng tên của anh. Tài sản ròng của hai vợ chồng hiện là 3,5 tỷ USD, theo danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes. Con số này được tính toán dựa trên vòng gọi vốn gần nhất của công ty hồi tháng 3, khi Byju’s được định giá 23 tỷ USD. Trong lần gọi vốn này, Byju’s huy động được 843 triệu USD, bao gồm gần 400 triệu USD do cá nhân Raveendran đóng góp. Được biết, công ty edtech này vẫn chưa nhận được số tiền 150 triệu USD do một nhà đầu tư hứa hẹn rót vào.

Byju’s thu hút được một số nhà đầu tư nổi tiếng như nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, Tencent của Trung Quốc và công ty cổ phần tư nhân General Atlantic của Mỹ.