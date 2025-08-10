Mưa kỷ lục ở miền Nam Nhật Bản, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Một quan chức phát biểu tại cuộc họp báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ở Tokyo ngày 8/8/2025 (Ảnh: Kyodo News/AP)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tỉnh Kagoshima đang hứng chịu lượng mưa mà địa phương “chưa từng trải qua trước đây”. Khoảng 530.000 người tại Kagoshima và tỉnh lân cận Miyazaki được khuyến cáo sơ tán hoặc áp dụng biện pháp an toàn thay thế.

Cảnh báo được đưa ra sau thời gian nắng nóng kéo dài, khi nhiệt độ tại một số nơi ở Nhật Bản vừa lập kỷ lục 41,8°C trong tuần này. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy dòng nước nâu cuồn cuộn tràn bờ, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Kagoshima.

Tại cuộc họp báo, đại diện JMA cảnh báo tính mạng người dân đang bị đe dọa và kêu gọi nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà xa sông suối, vách núi hoặc ít nguy cơ ngập lụt. Cơ quan này cũng nhấn mạnh không nên chờ lệnh sơ tán từ chính quyền mới rời khỏi nơi nguy hiểm. Bộ Đất đai Nhật Bản cảnh báo nguy cơ vỡ bờ sông.

Chính quyền thành phố Kirishima ở Kagoshima đã phát cảnh báo đặc biệt - mức cao nhất trong thang 5 cấp - và yêu cầu người dân rời đi hoặc áp dụng các biện pháp an toàn. Tại thành phố Aira, 2 người được cứu khỏi ngôi nhà đổ sập sau vụ sạt lở đất, trong khi một phụ nữ khoảng 30 tuổi được cho là vẫn mất tích.

NHK dẫn nguồn địa phương cho biết một số ngôi nhà khác trong khu vực cũng bị sập. Người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ, ông Yoshimasa Hayashi, xác nhận đã có nhiều báo cáo về tình trạng ngập lụt.

Theo Kyodo News, tính đến 4h40 sáng 8/8, một khu vực ở Kagoshima ghi nhận lượng mưa hơn 490 mm trong 24 giờ - mức cao nhất từng được ghi nhận. Nhiều chuyến bay nội địa tại sân bay Kagoshima đã bị hủy.