Từ đêm qua đến sáng nay 13/8, các địa phương trong tỉnh Sơn La vẫn có mưa, có nơi mưa rất to, nguy cơ tiếp tục sạt lở trên các tuyến giao thông do đất đã ngấm no nước...Ngành GTVT tỉnh Sơn La hiện đang nỗ lực khắc phục; đồng thời, chủ động nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục khi có sạt lở xảy ra, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.