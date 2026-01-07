Mua iPhone 17 Pro Max giá 10 triệu, người phụ nữ tố chủ cửa hàng gian lận: Bàn tay của anh là bằng chứng

Một vụ việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận xôn xao. Người phụ nữ sau khi mua iPhone 17 Pro Max trên mạng đã quay sang tố cáo chủ cửa hàng điện thoại với lý do đặc biệt.

iPhone 17 Pro Max giá 10 triệu đồng

Ngày 30/12/2025, một người phụ nữ mang theo một chiếc iPhone 17 Pro Max mới cứng đến cửa hàng điện thoại di động tại địa phương nhờ kiểm tra tính xác thực. Theo lời kể, bà mua chiếc máy này trực tuyến qua một người lạ trên WeChat với giá chỉ 2.790 NDT (khoảng 10 triệu đồng), trong khi giá niêm yết chính hãng lên tới gần 40 triệu đồng.

Ngay khi cầm máy, chủ cửa hàng đã nhận thấy nhiều điểm bất thường: vỏ máy có cảm giác nhựa rẻ tiền, hệ thống vận hành cực kỳ chậm chạp. Đáng nói hơn, khi vừa kích hoạt, máy đã có sẵn ứng dụng WeChat với đầy đủ lịch sử trò chuyện – một điều không bao giờ xảy ra với hàng chính hãng mới 100%. Chủ cửa hàng lập tức khẳng định đây là hàng giả và tận tình hướng dẫn người phụ nữ cách liên hệ với bên vận chuyển để chặn thanh toán, lấy lại tiền.

Tưởng chừng hành động giúp đỡ sẽ nhận được lời cảm ơn, nhưng kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra. Sáng ngày 31/12, người phụ nữ này bất ngờ quay lại cửa hàng, cáo buộc chủ tiệm đã lén lút tráo chiếc điện thoại "xịn" của bà thành hàng giả trong quá trình kiểm tra vào ngày hôm trước.

Bà ta khẳng định chắc nịch: "Lúc tôi mở hàng tại trạm chuyển phát nhanh, máy trông rất khác, không hề lag như thế này". Dù chủ cửa hàng giải thích rằng toàn bộ quá trình xác thực đều diễn ra dưới sự giám sát của camera 24/7, người phụ nữ vẫn kiên quyết không buông tha, thậm chí còn có ý định đòi bồi thường một chiếc máy chính hãng mới.

Sự thật phơi bày từ camera giám sát

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã có mặt để giải quyết vụ việc. Qua trích xuất camera giám sát, sự thật đã được phơi bày hoàn toàn: Chiếc điện thoại người phụ nữ mang vào cửa hàng ngay từ đầu đã là hàng giả. Chủ cửa hàng luôn đặt hai tay trên mặt quầy trong suốt quá trình thao tác, không hề có bất kỳ hành động tráo đổi hay khuất tất nào.

Cảnh sát nhận định, người phụ nữ này đã rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng: kẻ gian dùng lời lẽ "ngọt mật" quảng cáo hàng giá rẻ từ các nguồn "kênh riêng" để đánh vào lòng tham của người tiêu dùng. Dù chứng cứ đã rõ ràng, người phụ nữ vẫn không một lời xin lỗi chủ cửa hàng hay cảm ơn lực lượng chức năng. Bà lặng lẽ cầm chiếc điện thoại giả rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Vụ việc sau khi được chủ cửa hàng chia sẻ lên mạng xã hội vào ngày 2/1 đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ.

Câu chuyện này không chỉ là bài học về lừa đảo trực tuyến mà còn về lòng tin và trách nhiệm cá nhân. Trong bối cảnh iPhone 17 mới ra mắt, các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên mua từ kênh chính hãng để tránh rủi ro tương tự.