Mưa gió, ngõ nhỏ: VF 3 giải bài toán đi lại của gia đình đô thị

Cabin kín, 4 chỗ ngồi và thân xe dài hơn 3,1 m giúp VF 3 bảo vệ các thành viên trước thời tiết mà vẫn dễ xoay trở trong ngõ nhỏ, khu dân cư và bãi đỗ đô thị.

Trong khi đó, mức giá từ hơn 276 triệu đồng từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 giúp kế hoạch mua ô tô của nhiều gia đình đến gần hơn.

Xe nhỏ gọn dễ đi phố , cả nhà không ngại nắng mưa

Một buổi chiều mưa lớn, chị Đặng Thu Hằng (31 tuổi, Hà Nội) đón con tại trường rồi cùng con trở về nhà bằng xe máy. Dù đã mặc áo mưa, nhưng quần áo, giày dép và cặp sách của con vẫn bị ướt sau quãng đường chưa đầy 5 km.

"Trời mưa đúng giờ tan học, đường đông nên hai mẹ con vất vả lắm mới về đến nhà mà vẫn ướt hết . Những ngày như vậy khiến tôi thấy cần một chiếc ô tô sớm hơn dự tính", chị Hằng chia sẻ.

VF 3 thu hút sự quan tâm của chị nhờ kích thước dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm và cao 1.652 mm. Thân xe chỉ dài hơn 3,1 m giúp phương tiện cần ít không gian hơn khi đổi hướng trong khu dân cư, đi qua ngõ nhỏ hoặc lùi vào vị trí đỗ.

"Tôi cần một chiếc xe đưa được con tới trường trong ngày mưa nhưng vẫn phải vào được gần nhà. VF 3 đủ gọn để tôi không cảm thấy việc chuyển từ xe máy lên ô tô làm phát sinh thêm bài toán chỗ đỗ", chị Hằng nói.

Chiều dài cơ sở 2.075 mm tạo nền tảng bố trí bốn chỗ ngồi, phù hợp với gia đình có một hoặc hai con nhỏ. Kích thước gọn giúp người mới cầm lái dễ ước lượng vị trí đầu và đuôi xe khi đi qua đường hẹp hoặc tiếp cận chỗ đỗ đông phương tiện.

VF 3 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe phản hồi ngay khi người lái nhấn ga và không có quá trình chuyển số, giúp người lái dễ làm quen.

Giá hơn 276 triệu đồng, thêm lựa chọn tài chính cho gia đình trẻ

Ngoài khả năng sử dụng trong đô thị, mức đầu tư ban đầu là yếu tố khiến chị Hằng nghiêm túc đưa VF 3 vào kế hoạch mua xe. Chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 đang dành ưu đãi 3% cho mẫu xe trong thời gian từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026. Với mức giá niêm yết từ 285 triệu đồng , k hoản ưu đãi đưa giá VF 3 xuống chỉ còn hơn 276 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình "Mua xe 0 đồng" mở thêm phương án tài chính cho các gia đình . Khách hàng có thể được vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng .

Với gia đình chị Hằng, phương án vay cho phép hai vợ chồng giữ lại một phần tiền tích lũy cho con nhỏ và các nhu cầu đột xuất. Thay vì phải chờ thêm vài năm để chuẩn bị, gia đình có thể sớm sở hữu xe với chi phí tối thiểu .

"Trước đây, tôi nghĩ ô tô vẫn là kế hoạch xa vì gia đình còn nhiều khoản phải lo. Khi tính lại giá xe sau ưu đãi và phương án vay, tôi thấy thời điểm mua có thể đến sớm hơn", chị Hằng chia sẻ.

Sau khi xe lăn bánh, chủ sở hữu VF 3 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 .

Lên đời ô tô giúp cả nhà chủ động trước mưa nắng, thân xe gọn phù hợp với đường phố đô thị, còn mức giá và chính sách hỗ trợ giúp kế hoạch mua xe dễ cân đối hơn , VF 3 giúp nhiều gia đình thoải mái hơn trên hành trình hằng ngày.