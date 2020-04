Mưa đá to bằng quả trứng, quả xoài ở Nghệ An khiến hàng trăm mái nhà thủng tan hoang

Tối 21/4, ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng của xã này đang thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 15h30' chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Lượng Minh bất ngờ xảy ra trận mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa lớn này bất ngờ xuất hiện lốc xoáy kéo dài chừng 15 phút càn quét khiến cây cối, cột điện và mái nhà dân bị hư hỏng.

Trận mưa đá khiến hàng trăm mái nhà dân bị thủng tan hoang.

Khi trận lốc xoáy vừa dứt thì mưa đá tiếp tục trút xuống khiến xã Lượng Minh tan hoang.

Theo ông Phúc, trận mưa đá kéo dài chừng 30 phút với cường độ rất mạnh và nhiều đá. Những cục đá rơi xuống liên tục, có nhiều cục đá to như quả trứng gà đã khiến một số xe ô tô đi trên đường bị vỡ kính, hàng trăm nhà dân bị thủng phần mái.

Mưa đá cường độ mạnh và những cục đá rất lớn.

"Năm nào ở đây cũng có mưa đá tuy nhiên rất nhỏ, hạt cũng chỉ to bằng ngón tay. Tuy nhiên, chiều nay có những viên đá to như quả trứng, thậm chí to bằng cả quả xoài. Bố tôi năm nay đã hơn 80 tuổi cũng nói cả đời chưa bao giờ thấy mưa đá kinh khủng như vậy", một cán bộ xã Lượng Minh nói.

Theo thống kê sơ bộ, trận mưa đá này đã khiến hàng trăm mái nhà ở xã Lượng Minh bị thủng mái. Trong đó, khoảng 70 mái nhà bị thiệt hại nặng. Nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị hư hỏng nặng.

Mưa đá thành từng đống.

Lốc xoáy và trận mưa đá cũng đã khiến mái nhà của 17 hộ dân bị sập hoàn toàn, buộc phải di dời tài sản qua nhà hàng xóm để ngủ nhờ qua đêm.

"Những nhà nào lợp bằng tấm pro xi măng, hoặc ngói đã cũ thì tất cả đều bị đá xuyên thủng không còn khả năng sửa chữa. Cũng may là người dân chủ động tìm cách phòng tránh nên không ai bị thương", ông Phúc nói.

Mưa đá làm thủng mái khiến nhà bếp của 1 người dân tan hoang.

Ngoài xã Lượng Minh, mưa đá cũng xuất hiện trên địa bàn xã Xá Lượng, Lưu Kiền (huyện Tương Dương) và xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Clip mưa đá tàn phá miền tây Nghệ An

Mưa đá to hơn quả trứng gà.