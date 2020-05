Mưa đá bất ngờ trút xuống Hà Nội trong đêm

Đêm 15/5, một số khu vực tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá, kèm theo giông lốc, gió giật mạnh.

Theo ghi nhận, cơn mưa kéo dài khoảng 20h30 đến 21h, tại khu vực phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, hạt mưa kích thước nhỏ bằng viên bi rơi xuống mái tôn gây tiếng động lớn nhưng không gây thiệt hại về tài sản.

Tại huyện Đan Phượng và một số khu vực khác ở ngoại thành cũng ghi nhận xảy ra mưa giông mạnh trong thời gian ngắn, kèm mưa đá, kích thước bằng đầu đũa.



Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều 15/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Dự báo, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên từ chiều tối hôm na 16/5 đến ngày 17/5 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.