Mua cục sạc 2.500W giá chưa đến 200.000 đồng trên Temu, người dùng nhận được gì?

Temu là một nền tảng thương mại điện tử mới nổi thuộc sở hữu của PDD Holdings, tập đoàn đứng sau Pinduoduo - một trong những sàn giao dịch lớn nhất tại Trung Quốc. Vào cuối tháng 9 năm 2024, Temu chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào loạt sản phẩm đa dạng cùng các chương trình khuyến mãi giảm giá mạnh.

Dù mới ra mắt, Temu đã nhanh chóng tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ với các sàn thương mại điện tử nội địa, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhưng cũng vấp phải nhiều phản ánh trái chiều về chất lượng hàng hóa.

Người dùng "Lac Duc Hau" trên Facebook đã chia sẻ trải nghiệm thực tế khi mua một củ sạc trên Temu, nhằm cung cấp một cái nhìn sâu hơn về chất lượng hàng hóa của nền tảng này. Với giá gốc niêm yết là 941.000 đồng, nhưng sau khi áp mã giảm giá, người dùng chỉ phải trả 186.000 đồng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm khiến người dùng này thất vọng.

Bộ sạc du lịch được bán trên Temu với giá khoảng 200.000 đồng sau khi giảm giá (ảnh: Lac Duc Hau/Facebook)

Người dùng cho biết đã nhận hàng sau 4 ngày kể từ khi đặt mua. Sau khi mở hộp và so sánh với giá trị thực tế trên thị trường, người này khẳng định rằng mức giá niêm yết cao chỉ là chiêu thức tạo cảm giác “FOMO” (Fear of Missing Out) - một chiến thuật phổ biến để lôi kéo người mua nhanh chóng chốt đơn vì cảm giác giá đang giảm sâu. Temu thường xuyên áp dụng các mã giảm giá từ 75% đến 100% cho các sản phẩm, kết hợp với các thông điệp như “Số lượng ít,” “Sắp bán hết,” hay “Top bán chạy” để thúc đẩy người tiêu dùng.

Khi đánh giá về chất lượng thực tế của củ sạc, người dùng này cho rằng sản phẩm không xứng đáng với giá gốc 941.000 đồng và thậm chí sau khi giảm giá, mức giá 186.000 đồng vẫn chưa hợp lý. Những yếu tố kém chất lượng bao gồm hoàn thiện sơ sài, thiếu các biện pháp bảo vệ như keo tản nhiệt, và công suất thực tế chỉ đạt khoảng 12W - thấp hơn nhiều so với mức 2500W mà nhà sản xuất công bố. Sản phẩm không có tính ổn định trong quá trình sử dụng, gây lo ngại về sự an toàn.

"Mổ bụng" bộ sạc mua trên Temu (ảnh: Lac Duc Hau/Facebook)

Người dùng kết luận rằng, sản phẩm này thiếu sự an toàn và không tương xứng với giá trị thực tế. Do đó, người tiêu dùng nên cẩn trọng và tìm hiểu kỹ về mô tả sản phẩm trước khi mua sắm trên Temu, tránh để cảm giác “FOMO” lấn át quyết định.