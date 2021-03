Mua con cua to đùng nhưng đập ra thịt bé tí, gia đình bức bối vì tưởng bị lừa nhưng dân mạng lại chỉ ra sự thật tinh tường

Mua bán thời nào cũng phải lựa hết, dù là đi chợ hay đi siêu thị đi chăng nữa. Muốn ăn ngon mà không bị hố thì bạn phải tìm hiểu, hoặc đi theo những người có kinh nghiệm để học hỏi. Bằng không nếu cứ mua mãi theo kiểu lựa bằng mắt thường rồi trả tiền thì rất hên xui, kiểu gì cũng có ngày trúng hàng dở.

Ví dụ như trường hợp của một gia đình mua phải cua vỏ to - thịt bé đang gây tranh cãi trên MXH hôm qua. Theo đó, gia đình muốn đổi một bữa sang nên đi mua cua, chọn con to, càng bự, nhưng khi đập ra thì thịt eo óp nên cho rằng đã bị lừa.

Càng cua to nhưng rỗng, bên trong thịt nhỏ hơn phải 1/2 so với size vỏ. (Ảnh: Thu Ngân)

Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Khi đăng đàn bức ảnh, nhiều người lập tức nhận ra gia đình này đã mua phải cua ốp (có vùng gọi là óp). Cua ốp là cua bị ít thịt hơn vì chúng đang trong quá trình lột xác. Đây là đặc điểm sinh học bình thường của cua và ngành giáp xác nói chung.

Cua mới lột do kích thước tăng lên nên trong cơ thể nó rỗng, ít thịt, cầm cua có cảm giác nhẹ. Sau vài ngày vỏ cua sẽ cứng lại, nó ăn nhiều để tích lũy dinh dưỡng cho cơ thể nên thịt sẽ săn chắc và bình thường trở lại…

Vì vậy có thế thấy gia đình này đã mua phải cua ốp do không có kinh nghiệm chọn cua nên mới gặp cảnh vỏ to - càng rỗng. Chứ không phải do người bán hàng lừa đảo, vì khách hoàn toàn có quyền chọn cua.

Để tránh gặp trường hợp mua phải cua ốp ít thịt, bạn có thể áp dụng mẹo sau: Lật ngửa cua lên đếm từ càng cuối cùng nhỏ nhất (càng út) lên tới càng thứ 3 thì dùng tay bấm nhẹ, nếu thấy mềm thì chứng tỏ cua ốp, ít thịt nhiều nước và ngược lại.

Mẹo chọn cua chắc thịt, không bị ốp. (Ảnh minh hoạ)

