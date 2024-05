Mua chiếc Tesla Cybertruck đang hot được 3 tháng gặp lỗi không dưới 3 lần, chủ xe chuyển từ anti-fan thành fan khi được hãng đổi xe mới

Anh Lamar là một trong số 2.000 người đầu tiên tại Mỹ được nhận Tesla Cybertruck. Xe của anh được nhận vào hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng sử dụng, chiếc bán tải của anh gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dụng khiến anh cho rằng xe nằm tại xưởng sửa chữa nhiều hơn cả thời gian cầm lái.

Anh Lamar đứng trước chiếc Tesla Cybertruck cũ và mới của anh

Cụ thể, chiếc Tesla Cybertruck của Lamar ban đầu xuất hiện những cảnh báo nguy hiểm ở trên màn hình xe khi đang vận hành và yêu cầu người lái tấp lề ngay lập tức. Khi dừng lại, anh đã cố khởi động lại hệ thống phần mềm nhưng chiếc bán tải điện vẫn không hoạt động khiến anh phải gọi xe cứu hộ đưa về xưởng.

Tới nơi, anh phàn nàn thêm với xưởng sửa chữa rằng chiếc Tesla Cybertruck này có phần kính lái bị biến dạng. Ghế lái còn phát ra những tiếng kêu khó chịu do sườn ghế chạm vào phần bệ trung tâm. Hay phần đệm tựa đầu bị lõm xuống. Tất cả những lỗi này được xưởng Tesla thông báo sửa chữa mất 2 tuần nên họ đưa cho Lamar 1 chiếc Tesla Model Y để đi thay thế.

Chiếc Tesla Cybertruck đầu tiên của anh Lamar

Trong quá trình thay thế kính chắn gió, xưởng Tesla còn phát hiện ra rằng hệ thống dây điện kết nối với điều hòa có dấu hiệu bị ăn mòn nên họ quyết định thay mới bộ dây HVAC để tránh gây hỏng hóc tiếp.

Khi tới nhận xe, anh Lamar tiếp tục để ý thấy chiếc Cybertruck có một số vấn đề khác như lẫy đóng nắp cốp ở đầu xe chưa hoạt động đúng. Và táp-lô của xe cần được thay mới ở lần bảo dưỡng tiếp theo do những con ốc và tua-vít tạo ra lỗ thủng trong quá trình sửa chữa ở xưởng. Kỹ thuật viên cũng nói với anh rằng phần táp-lô sẽ cần được thay mới hoặc cân chỉnh lại.

Sau khi ra khỏi xưởng, anh Lamar đưa chiếc Tesla Cybertruck tới trụ sạc siêu nhanh để nạp pin và nhận ra một vấn đề khác, chiếc bán tải phát ra tiếng kêu rất to kể cả khi không bật điều hòa. Anh chuyển xe sang chế độ Bảo dưỡng (Service Mode) và thấy bộ phận lưới tản nhiệt cần được cân chỉnh lại bằng phần mềm, do các khe gió không mở để tản nhiệt khiến xe kêu to để làm mát.

Chưa hết, anh cũng phát hiện hệ thống dây HVAC vừa thay mới có một số vấn đề khác. Anh Lamar quyết định mang xe vào xưởng ngay sáng hôm sau và được sửa chữa trong vài tiếng đồng hồ.

Những khoảnh khắc báo lỗi và đưa lên xe cứu hộ

Tại thời điểm này, anh Lamar vẫn đăng tải các video sử dụng Cybertruck lên kênh YouTube cá nhân với tinh thần thoải mái, vui vẻ và chấp nhận rủi ro do mẫu xe bán tải này vẫn mới, có nhiều công nghệ và vật liệu lần đầu xuất hiện trên xe thương mại nên việc gặp lỗi là điều có thể xảy ra.

Sau khi sửa được các lỗi, anh Lamar và gia đình quyết định đi chơi bằng xế hộp mới tậu và khi quay về, chiếc Tesla Cybertruck lại gặp lỗi cắm sạc nhưng không nạp điện. Và tiếp tục hiển thị lỗi cảnh báo trên màn hình như hồi đầu tiên mới nhận xe. Lamar tiếp tục đưa xe vào xưởng sửa chữa.

Chiếc Tesla Cybertruck cũ (bên trái) và chiếc được hãng đổi mới của anh Lamar

Bất lực với việc sửa chữa liên tục, anh Lamar đã lên tiếng đòi quyền lợi, yêu cầu Tesla đổi cho anh một chiếc Cybertruck hoàn toàn mới do anh không muốn sửa chữa nhiều lần chiếc xe cũ. Thậm chí, anh còn đăng tải lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do ông chủ Tesla sở hữu với dòng trạng thái: "Gửi một chiếc xe thay thế đến đây càng sớm càng tốt. Không cần sửa chữa nữa. Tôi cần một chiếc xe tải mới. Hãy thực hiện điều này cho đúng".

Người này cũng bắt đầu đăng tải những video phàn nàn về chiếc Tesla Cybertruck lên mạng xã hội để tạo sức ép cho hãng xe hơi giá trị nhất thế giới và khuyên mọi người nên cân nhắc việc mua một chiếc từ hãng này.

Sau khoảng 2 tuần, cuối cùng Tesla chấp nhận đổi cho anh một chiếc Cybertruck hoàn toàn mới. Anh Lamar cũng quyết định ẩn đi toàn bộ những bài đăng tạo sức ép cho hãng xe điện này trong thời gian trước đó.

Nhận chiếc xe mới, người này cho biết chiếc Cybertruck thứ hai này tốt hơn hẳn khi mức độ hoàn thiện tốt hơn, các lỗi phần mềm hay điều hòa cũng không xuất hiện. Và anh cũng cho biết anh lại trở lại là một người yêu thương hiệu Tesla.