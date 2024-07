Theo luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TPHCM), xyanua không bị cấm kinh doanh nhưng phải kèm theo điều kiện. Để kinh doanh được loại hóa chất này, chủ thể phải là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. Đồng thời, phải đảm bảo nhiều điều kiện về an toàn trong kinh doanh hóa chất, có người chuyên trách về an toàn hóa chất có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô kinh doanh, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, người phụ trách an toàn phải có trình độ từ trung cấp trở lên chuyên về hóa chất. Về điều kiện mua, bán hóa chất độc, ông Học cho biết pháp luật quy định việc mua, bán phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát. Tuy nhiên, luật lại không quy định điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng để mua, sử dụng hóa chất.