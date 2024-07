Mua BMW 3-Series gần 20 năm tuổi để đi đua, chủ xe đánh giá: ‘Mua đắt thì bảo dưỡng rẻ, chạy phá không lo hỏng vặt’

Anh Phạm Quốc Huy là chủ sở hữu của một chiếc BMW 3-Series đời E46 sản xuất năm 2005. Đây là chiếc xe thứ 2 mà anh sử dụng, sau chiếc Ford Ranger mua vào năm 2015.

Với đam mê lái xe và đua xe, anh Huy đã cùng chiếc xe này giành được nhiều giải thưởng lớn trong các giải đua xe lớn nhỏ trên toàn quốc. Chiếc xe cho đến nay đã gắn bó với anh Huy và gia đình gần 7 năm.



Chào anh Phạm Quốc Huy. Anh đã sử dụng chiếc BMW này từ bao giờ?

Tôi mua chiếc BMW E46 này vào năm 2018. Cho đến nay đã sử dụng được gần 7 năm.

Trước đó, tôi mua một chiếc Ford Ranger năm 2015 và đã bán đi 2 năm sau đó.

Vì sao anh lựa chọn mua BMW 3-Series E46?

Đầu tiên, từ trước khi mua thì tôi xác định mua BMW E46 để chơi. Thời điểm đó phong trào tập drift xe và đua gymkhana bắt đầu phát triển nên tôi có ý định mua xe về để tập và tham gia các giải đua xe.

Sau khi tìm hiểu và hỏi ý kiến tư vấn từ anh em bạn bè thì nhiều người đánh giá BMW E46 là chiếc xe lành và phù hợp để chơi bộ môn này. Sau khi mua xong thì cảm thấy hoàn toàn hài lòng và bị thích chiếc xe này luôn.

Khi mà xe đã quá cũ như vậy, quá trình tìm mua xe tốt có khó không, thưa anh?

Khi có ý định mua xe, tôi đã tìm hiểu một số chiếc BMW E46 được rao bán trên mạng. Sau khi sàng lọc thông tin thì tôi đã đi xem 2 chiếc khác nhau, giá bán là 160 triệu và 230 triệu. Thời điểm đó tôi cân nhắc khá nhiều giữa 2 xe, nhưng rồi quyết định mua chiếc xe có giá 230 triệu đó.

Lý do là bởi chiếc xe này chất lượng còn tốt, máy móc khung gầm đang hoạt động bình thường, chủ cũ cũng khá giữ xe. Nếu như mua chiếc xe kia và bỏ thêm 70 triệu để đại tu thì cũng khó để đạt được chất lượng như xe này. Vì thế khi gặp được xe chất lượng còn tốt thì chốt luôn dù có giá cao hơn.

Chiếc xe này sản xuất năm 2005, cho đến nay đã gần 20 năm.

Anh đã chi bao nhiêu tiền để giúp chiếc xe trở nên tốt hơn và có thể đi lại an toàn?

Như tôi đã nói, chiếc xe còn chất lượng rất tốt nên tôi không tốn quá nhiều chi phí cho việc bảo dưỡng. Lúc mua về, tôi tiến hành thay dầu, thay toàn bộ hệ thống ống cao su dẫn dầu, nước làm mát, lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc dầu động cơ và các vật tư hao mòn khác. Tổng chi phí chỉ hơn 20 triệu đồng.

Vậy chi phí để nâng cấp thành một chiếc xe để đua thì sao, thưa anh?

Đầu tiên, tôi nâng cấp bodykit và dán lại decal để trang trí cho xe đẹp hơn. Động cơ cũng được nâng cấp một chút để xe mạnh hơn trước đây.

Gầm xe và hệ thống treo cũng được nâng cấp. Tôi bổ sung các thang cân bằng, thanh giằng dưới gầm xe, độ lại phuộc để xe đi chắc chắn và ổn định hơn. Ngoài ra tôi còn nâng cấp thêm khóa vi sai, phanh tay thủy lực để giúp quá trình vận hành tốt hơn. Ghế lái đổi thành ghế đua, thiết kế ôm người. Vô-lăng đổi sang loại xe đua, đường kính nhỏ hơn, dễ thao tác hơn. Mâm lốp của xe cũng thay sang loại đẹp hơn.

Các hạng mục này tôi nâng cấp từ từ, trong quá trình chơi cảm thấy cần thêm cái gì thì bổ sung cái đó. Vì thế cũng không tính toán được tổng chi phí là bao nhiêu. Chỉ đến khi được bạn bè hỏi để làm theo cấu hình này thì tôi mới ngồi liệt kê ra các món đã nâng cấp thì mới giật mình khi tổng chi phí đã lên đến 250 triệu. Con số này tương đương với tiền mua xe.

Anh đánh giá thế nào về cảm giác lái của BMW 3-Series E46?

Những chiếc xe BMW vẫn nổi tiếng với cảm giác lái tốt và chiếc E46 này cũng không phải ngoại lệ. Xe cho cảm giác lái rất thật, nam tính và đầy cảm xúc. Tôi thích cái cách mà tôi có thể cảm nhận được chính xác vị trí lốp ở đâu, đang quay như thế nào mỗi lần cầm vô-lăng. Chiếc xe này thể được cá tính của tôi, trẻ trung, năng động và đam mê đua xe.

Anh nói rằng mình từng đi đua, vậy kết quả tại các giải đua đó thế nào?

Từ thời điểm mua xe cho đến nay tôi tham gia khá nhiều giải đua xe lớn nhỏ khác nhau. Thành tích tốt nhất là giải nhì tại giải đua do hiệp hội đua xe thể thao Việt Nam tổ chức. Tiếp theo là giải ba tại một giải gymkhana do diễn đàn Otofun tổ chức tại Hải Phòng. Ngoài ra thì tôi từng đạt giải nhất trong một cuộc thi do câu lạc bộ tổ chức.

Với anh, việc bảo dưỡng xe Đức cũ nói chung và 3-Series E46 có vất vả như nhiều người vẫn nghĩ?

Đối với cá nhân tôi, xe này rất lành so với những gì tôi "phá". Trước đây, cuối tuần nào tôi cũng đi tập drift và gymkhana, có giải đua nào tôi cũng đăng ký tham gia. Tuy nhiên, cho đến nay tôi mới chỉ phải đi xe cẩu về đúng 1 lần.

Thực tế, nếu như đi lại cẩn thận, không đi phá thì xe rất lành. Chiếc xe chỉ hỏng những gì tôi phá.

Tôi nghĩ quan trọng nhất là chủ xe phải hiểu về xe. Xe Đức có nhiều chi tiết nên cần phải bảo dưỡng nhiều hơn. Muốn chiếc xe bền bỉ thì chủ xe cần phải biết chi tiết nào cần thay thế ở thời điểm nào. Những phụ tùng nào sắp đến lúc hỏng thì phải thay từ trước đó để đảm bảo xe luôn vận hành tốt nhất.

Trong đó, hệ thống các ống cao su, hệ thống làm mát, dầu động cơ, hệ thống lái cần phải được bảo dưỡng đúng định kỳ theo khuyến cáo của hãng. Chi phí cho những việc này có thể gọi là rẻ chứ không quá cao như nhiều người vẫn nghĩ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh có nhiều trải nghiệm thú vị cùng chiếc BMW E46 của mình.