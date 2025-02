Ngày 11/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An , ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi đối với ông N.C.C (SN 1976, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện ông C. có hành vi vận chuyển 2 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ mặt vàng đã chết. Các cá thể trên đều thuộc nhóm IIB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp , quý, hiếm.

Người đàn ông khai số động vật kể trên được mua của một đối tượng không quen biết để về nấu cao .

Khỉ mặt đỏ. Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng xác định, ông C. thực hiện 2 hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua lâm sản trái pháp luật. Hành vi của ông C. chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ các quy định hiện hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã quyết định xử phạt ông N.C.C số tiền 390 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời tịch thu 3 cá thể khỉ đã chết.