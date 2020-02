M.U mất cùng lúc 2 thủ môn trong mùa Hè 2020

Mùa này, M.U đăng ký 3 thủ môn gồm David de Gea, Sergio Romero và Lee Grant. Từ đầu mùa, gần như toàn bộ các trận quan trọng của "Quỷ đỏ" tại Premier League, Europa League, FA Cup và League Cup, HLV Ole Gunnar Solskjaer đều trao cơ hội bắt chính cho David de Gea. Cụ thể, thủ thành người Tây Ban Nha đã ra sân 28 trận mùa này. Trong khi đó, Sergio Romero mới chỉ ra sân có 10 trận. Còn số trận của Lee Grant là 1.

Xét về đẳng cấp, Sergio Romero không hề kém cạnh David de Gea. Bằng chứng là người gác đền 32 tuổi này vẫn là sự lựa chọn số 1 ở đội tuyển Argentina, đồng thời luôn cho thấy sự chắc chắn của mình mỗi khi ra sân cho "Quỷ đỏ". Chính điều này khiến Romero có phần bất mãn trước cách sắp xếp đội hình của HLV Solskjaer.

Theo tiết lộ, từ đầu mùa, lãnh đạo M.U đã không ít lần ngỏ ý muốn đàm phán gia hạn với Romero, nhưng thủ thành người Argentina này luôn tìm cách từ chối. Anh bóng gió, nếu ở lại thì phải được ra sân thường xuyên hơn, còn không sẽ ra đi theo dạng tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Hiện có nhiều đội bóng Italia và Pháp bày tỏ sự quan tâm tới Romero.

Về phần Lee Grant, dù đã 37 tuổi, nhưng anh cũng không còn mặn mà với viễn cảnh ở lại M.U để đóng vai trò thủ thành số 3. Cơ hội ra sân quá ít khiến cựu thủ thành Stoke City buộc phải yêu cầu người đại diện của mình lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.

Được biết, do liệu trước khả năng sẽ mất cả Sergio Romero và Lee Grant trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 theo dạng tự do nên M.U đã cân nhắc việc đưa "người nhện" trẻ Dean Henderson từ Sheffield United trở về, đồng thời tìm kiếm một thủ môn dày dạn kinh nghiệm có thể sẵn sàng đảm nhận vai trò thủ môn thứ 3 tại sân Old Trafford.