MU chính thức sa thải Michael Carrick

MU đã đưa ra quyết định với Carrick.

Nhà báo nổi tiếng thế giới Fabrizio Romano xác nhận: "Manchester United đã sa thải Michael Carrick". Romano thông tin chi tiết thêm: "Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá nội bộ tại câu lạc bộ trong 48 giờ qua — Carrick đã được thông báo về quyết định vào hôm nay".

Như vậy, Carrick đã chấm dứt quãng thời gian gắn bó trên cương vị HLV trưởng MU. Đây là kết cục khó tránh khỏi sau khi MU trải qua quãng thời gian thi đấu bết bát. Quỷ đỏ có khởi đầu tệ nhất lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh và hiện xếp thứ 18 trên BXH với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 vòng đấu.

Carrick bắt đầu đảm nhận vai trò tạm quyền tại MU từ tháng 1/2026 và thành công trong việc đưa Quỷ đỏ giành vé dự Champions League mùa 2026/27. Tuy nhiên, sau khi được ký hợp đồng chính thức, nhà cầm quân người Anh không thể giúp MU duy trì chuỗi phong độ ấn tượng.

Hiện MU chưa công bố danh tính HLV kế nhiệm Carrick. Ứng viên tiềm năng nhất được truyền thông châu Âu nhắc đến là Pochettino (cựu HLV PSG, Tottenham và Chelsea).