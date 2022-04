Mt Eastmark City hút gần 2.000 khách tham dự trong sự kiện giới thiệu chính thức

Không khí tại sự kiện giới thiệu MT Eastmark nhộn nhịp và "nóng" lên từ sớm khi đông đảo khách hàng đến tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm ưng ý. Mở đầu buổi lễ là tiết mục vũ nhạc kịch "Nhịp sống hừng đông", tái hiện nhịp sống hiện đại và chuẩn sống "chuyên gia" được kiến tạo dành cho cư dân thành phố mới Thủ Đức.



Tiên phong triển khai theo mô hình đô thị tích hợp all – in – one, MT Eastmark City là quần thể quy mô gần 2000 sản phẩm với đa dạng loại hình: Căn hộ, văn phòng và shophouse.

"Điểm cộng" giúp dự án được đông đảo khách hàng quan tâm là lợi thế về mức giá giới thiệu rất cạnh tranh so với mặt bằng khu vực, cùng uy tín của chủ đầu tư Điền Phúc Thành và nhà phát triển Rio Land. Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP Thủ Đức liên tục lập "đỉnh" mới và mức giá dưới 40 triệu/m2 trở nên ngày càng ít, MT Eastmark City đã làm "nức lòng" khách hàng với mức giá từ 36 triệu/m2.

Toàn bộ sản phẩm giai đoạn 1 của MT Eastmark City đã tìm được chủ nhân tương lai chỉ sau 4 giờ giới thiệu.

MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược 3 mặt tiền đường Vành Đai 3 – Lò Lu và Trường Lưu, được quy hoạch đồng bộ trong tổng diện tích đất 15 ha, với 75% diện tích xây dựng là mảng xanh. Với dòng sông bao quanh như một "ốc đảo" xanh giữa "thủ phủ công nghệ" Thủ Đức, dự án có hệ sinh thái trong lành và hơn 100 tiện ích cao cấp nhằm đáp ứng cuộc sống tiện nghi cho cư dân hiện đại.

"Sức nóng" của MT Eastmark City đến từ vị trí, mức giá cạnh tranh và đa dạng sản phẩm để khách hàng lựa chọn

Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại sự kiện còn có cơ hội nhận đến 50 giải thưởng lộc vàng may mắn, trong đó có 6 giải Nhì mỗi giải trị giá 3 chỉ vàng, 3 giải Nhất mỗi giải 5 chỉ vàng và giải Đặc biệt trị giá 01 lượng vàng.



Chương trình đã trao 50 giải thưởng vàng giá trị cho các khách hàng may mắn.

Cũng tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Điền Phúc Thành cam kết sẽ thi công dự án đúng tiến độ, cũng như đảm bảo sự yên tâm cho khách hàng với pháp lý minh bạch, giá hợp lý, giao nhà đúng hẹn – những yếu tố làm nên uy tín cho thương hiệu Điền Phúc Thành trong suốt thời gian qua.

Chủ đầu tư và đơn vị phát triển MT Eastmark City tự tin sẽ mang đến cho thị trường một dự án chất lượng

Nhà phát triển dự án Rio Land chia sẻ, tỷ lệ giao dịch thành công cao trong đợt đầu giới thiệu đã khẳng định MT Eastmark City đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và đúng thời điểm. Đội ngũ đầu tư và phát triển đã rất nỗ lực để vừa đưa ra mức giá tốt vừa áp dụng chương trình thanh toán 30%, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, giúp khách hàng có lộ trình thảnh thơi để cân đối dòng tiền.



Thông tin chi tiết về dự án MT Eastmark City

Website: https://www.mteastmarkcity.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/MTEastmarkCity

https://soha.vn/mt-eastmark-city-hut-gan-2000-khach-tham-du-trong-su-kien-gioi-thieu-chinh-thuc-2022042021525216.htm