Không chỉ lột xác về ngôn ngữ thiết kế với các đường nét bo cong mềm mại, dòng Prestige thế hệ mới còn gây ấn tượng mạnh với giới công nghệ nhờ thời lượng pin kỷ lục và sự tích hợp sâu của trí tuệ nhân tạo, hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi khắt khe về cả thẩm mỹ lẫn sức mạnh xử lý.

Prestige 14/16 AI+ và phiên bản xoay gập Prestige 14/16 Flip AI+: Tối giản, mềm mại và siêu nhẹ

Tâm điểm của sự kiện lần này là bộ đôi Prestige 14/16 AI+ và phiên bản xoay gập Prestige 14/16 Flip AI+. MSI đã chính thức làm mới ngôn ngữ thiết kế, chuyển sang sử dụng bộ khung nhôm nguyên khối với các góc máy được bo tròn tinh tế. Thay đổi này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn hơn mà còn tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại, phù hợp với xu hướng của những doanh nhân, người làm việc sáng tạo và di động.

Đối với phiên bản Prestige 14 AI+, hãng đã tối ưu hóa độ mỏng chỉ còn 11.9mm cùng trọng lượng vỏn vẹn 1.32kg, biến đây trở thành một trong những mẫu laptop 14 inch cơ động nhất trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, phiên bản màn hình lớn Prestige 16 vẫn có trọng lượng lý tưởng 1.59 kg, giúp người dùng dễ dàng mang theo bên mình dù sở hữu không gian hiển thị rộng rãi.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, MSI cũng thiết lập một cột mốc mới về tính di động tuyệt đối với mẫu Prestige 13 AI+. Nhờ sử dụng vật liệu hợp kim Nhôm - Magie, chiếc máy này có trọng lượng chỉ 899g. MSI cho biết đây hiện là mẫu laptop 13 inch nhẹ nhất thế giới trong phân khúc, hướng đến những người dùng thường xuyên phải di chuyển liên tục nhưng vẫn cần một thiết bị có kết cấu cứng cáp và hiệu năng từ dòng chip Intel Core Ultra mới nhất.

Prestige Flip AI+: Đột phá với bút Nano Pen tích hợp trong thân máy

Không chỉ dừng lại ở sự gọn nhẹ của thiết kế vỏ sò truyền thống, MSI còn mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng với phiên bản xoay gập Prestige Flip AI+.

Điểm sáng tạo đột phá nhất trên dòng máy 2-trong-1 này chính là sự xuất hiện của bút cảm ứng MSI Nano Pen được tặng kèm. Khác với các giải pháp bút cảm ứng gắn nam châm bên hông máy vốn tiềm ẩn rủi ro rơi rớt khi va chạm, MSI Nano Pen được cất giữ an toàn và sạc tự động ngay bên trong thân máy thông qua một khe chuyên dụng.

MSI khéo léo đặt bút Nano Pen ở vị trí mà không ai nghĩ đến...

Dễ dàng lấy ra và cất vào mà không ảnh hưởng tới thẩm mỹ của máy.

Thiết kế tinh tế này giải quyết triệt để nỗi lo thất lạc bút của người dùng thường xuyên di chuyển, đồng thời đảm bảo công cụ sáng tạo này luôn trong trạng thái đầy pin và sẵn sàng sử dụng ngay khi rút ra.

Sự tiện lợi còn được nâng tầm với tính năng Copilot push-to-talk, cho phép kích hoạt trợ lý AI bằng giọng nói chỉ với một nút nhấn trên thân bút, giúp quy trình làm việc trở nên liền mạch hơn bao giờ hết.

Trải nghiệm tương tác và hiển thị được nâng tầm

Bên cạnh thiết kế, trải nghiệm nhập liệu và điều khiển cũng nhận được nâng cấp lớn nhằm tối ưu cho hiệu suất công việc. Khu vực Touchpad trên cả hai phiên bản Prestige mới đều được mở rộng diện tích lên tới 53% so với thế hệ trước. Đáng chú ý, đây là loại Action Touchpad thông minh, hỗ trợ các vùng cử chỉ có thể tùy chỉnh để thực hiện nhanh các lệnh tắt, giúp người dùng chuyên nghiệp thao tác mượt mà hơn trong các ứng dụng phức tạp.

Về khả năng hiển thị, dòng Prestige mới sở hữu tấm nền OLED độ phân giải 2.8K tuyệt đẹp với tần số quét 120Hz và chứng nhận DisplayHDR True Black 1000. Đặc biệt, công nghệ tần số quét biến thiên (VRR) được tích hợp giúp màn hình tự động điều chỉnh độ làm tươi phù hợp với nội dung hiển thị, đảm bảo độ mượt mà tối đa cho các tác vụ đồ họa, dựng video mà vẫn tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ.

Hiệu năng ấn tượng cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi yên tĩnh

Về cấu hình, sức mạnh của dòng Prestige mới đến từ vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới tinh vừa ra mắt, kết hợp cùng nhân đồ họa Intel Arc B390. Cấu hình này đủ khả năng xử lý các tác vụ đồ họa, dựng video hoặc thậm chí chơi những game AAA với thiết lập vừa phải.

Đáng chú ý, để giải quyết vấn đề nhiệt độ trong thân máy mỏng, MSI sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) kết hợp thiết kế luồng gió Intra Flow. Cơ chế này giúp máy duy trì độ ồn dưới mức 30 dBA ngay cả khi hoạt động ở hiệu suất cao.

Kết hợp với khả năng quản lý năng lượng của vi xử lý mới là viên pin dung lượng lớn 81Wh. Theo công bố của MSI tại sự kiện, dòng Prestige 16 inch có thể đạt thời lượng hơn 24 giờ, và phiên bản 14 inch có thể lên tới hơn 30 giờ khi phát video 1080p liên tục.

Dù đây là kết quả trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, nhưng dung lượng pin lớn kết hợp cùng chip Core Ultra tiết kiệm điện hứa hẹn mang lại trải nghiệm thực tế rất tích cực. Đối với các tác vụ văn phòng hỗn hợp như duyệt web, họp trực tuyến qua Wi-Fi và xử lý dữ liệu với độ sáng màn hình trung bình, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào khả năng hoạt động trọn vẹn một ngày làm việc, thậm chí kéo dài sang cả buổi tối mà không cần mang theo bộ sạc. Điều này đặc biệt hữu ích cho những chuyến công tác dài hay các chuyến bay xuyên lục địa, giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng hành lý cho người dùng.

MSI Modern S: Thiết kế cao cấp cho phân khúc phổ thông

Tiếp nối dải sản phẩm mới là sự lột xác toàn diện của dòng Modern 14S và 16S dành cho phân khúc phổ thông.

MSI đã mang đến một diện mạo cao cấp hơn cho dòng máy này bằng cách gia tăng tỷ lệ chất liệu kim loại và áp dụng ngôn ngữ thiết kế bo cong mềm mại tương tự phân khúc Prestige.

Dù sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ 11.1mm cùng trọng lượng khởi điểm từ 1.3kg, dòng Modern S vẫn đảm bảo tính thực dụng tối đa với hệ thống cổng kết nối đầy đủ. Người dùng có thể tìm thấy từ USB-A, USB-C hỗ trợ xuất hình, HDMI, khe thẻ nhớ Micro SD cho đến cổng LAN RJ-45, trang bị hiếm thấy trên các laptop mỏng nhẹ ngày nay, giúp loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các hub chuyển đổi rời.

Không chỉ nâng cấp về ngoại hình, sức mạnh bên trong của Modern S cũng được đảm bảo bởi vi xử lý Intel Core Ultra Series 3. Một điểm cộng lớn về khả năng sử dụng lâu dài là việc MSI trang bị hai khe RAM trên toàn bộ dải sản phẩm, cho phép người dùng linh hoạt nâng cấp bộ nhớ theo nhu cầu thay vì bị hàn chết như nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Sự kết hợp giữa thiết kế kim loại sang trọng, khả năng kết nối đa dạng và tính dễ dàng nâng cấp hứa hẹn biến Modern S trở thành lựa chọn cân bằng cho sinh viên và nhân viên văn phòng trong năm 2026.