MSI đồng hành cùng học sinh, sinh viên: Chọn laptop dễ dàng hơn bao giờ hết

Tuy nhiên, không chỉ có các sĩ tử mới được hưởng ưu đãi từ những chương trình của hãng, mà bất kỳ ai đang cần một chiếc laptop mới để làm việc hay giải trí cũng có thể tận dụng cơ hội này.



Vậy làm thế nào để chọn được chiếc laptop phù hợp cho nhu cầu của bản thân giữa vô vàn mẫu laptop trên thị trường? Đừng lo, MSI đã có một số gợi ý hữu ích dành cho bạn.

Nhu cầu học tập và làm việc thông thường

Nếu bạn thường sử dụng các tác vụ nhẹ nhàng và không yêu cầu khả năng xử lý đồ hoạ cao – ví dụ như làm bài tập, báo cáo hay tra cứu tài liệu – vậy thì các mẫu laptop MSI Modern 14 và Modern 15 sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Với thiết kế gọn gàng, trọng lượng nhẹ, hiệu năng tốt, nhiều cổng kết nối – dòng máy Modern sở hữu mọi yếu tố cần thiết cho công việc thường ngày. Chiếc Modern 14 H D13MG (tên mã 217VN) có màn hình kích thước 14" và chỉ nặng 1.6kg, rất tiện lợi cho các bạn nữ mang theo mà không thấy vướng víu. Nếu bạn ưa thích màn hình lớn hơn, Modern 15 H C13M (mã 216VN) với màn hình 15.6 inch vẫn đủ nhỏ gọn để nằm gọn trong balo, theo bạn đến trường hoặc công sở.

Cả hai mẫu laptop trên đều vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc nhờ trang bị CPU Intel Core i7 H series, RAM 16GB sẵn (có khả năng cấp) cùng ổ cứng SSD dung lượng lên đến 1TB. Bàn phím của dòng máy Modern nổi tiếng với cảm giác gõ thoải mái, hành trình phím sâu và đèn nền tích hợp. Hệ thống cổng kết nối rất phong phú USB Type-A, USB Type-C và HDMI cũng cho phép kết nối với tất cả các thiết bị ngoại vi bạn cần. Cổng Type-C của máy rất đa năng khi có thể xuất hình ảnh và hỗ trợ sạc chuẩn Power Delivery, cho phép sử dụng một cục sạc chung cho cả laptop và smartphone.

Chơi game hoặc sử dụng các phần mềm kĩ thuật

Với những ai làm việc với các phần mềm kĩ thuật chuyên ngành (như MATLAB hay Solidworks chẳng hạn), hay đơn giản chỉ là muốn giải trí với game, thì việc sở hữu một chiếc laptop có card đồ họa rời là điều cần thiết. Card đồ họa rời sẽ giúp tăng tốc đáng kể hiệu quả công việc cũng như trải nghiệm giải trí của bạn.

Dòng máy Thin và Cyborg của MSI được thiết kế dành cho các bạn trẻ năng động, thường xuyên di chuyển. Với trọng lượng chưa tới 2kg, các mẫu Thin 15 và Cyborg 14/15 đều có tính cơ động cao, trong khi vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ. Việc có nhiều tuỳ chọn cấu hình cũng giúp bạn dễ dàng chọn lựa hơn: card đồ hoạ RTX 2050/3050 phù hợp với nhu cầu chơi game vừa phải (eSports hoặc các game không yêu cầu cấu hình quá cao), trong khi đó card đồ hoạ RTX 40 series (ví dụ như RTX 4050/4060) sẽ đáp ứng tốt cho các game AAA hay phần mềm đồ hoạ mới nhất.

Nếu không đặt nặng tính cơ động và muốn hiệu năng tối đa, thiết kế cứng cáp nam tính – vậy không thể bỏ qua dòng máy Katana, tiêu biểu là các mẫu Katana 15 B13VEK (tên mã 252VN0 hay Katana 15 B13VFK (tên mã 676VN) hoặc dòng máy Sword 16 HX. Bàn phím có đèn nền RGB và cụm phím WASD đầy nổi bật chắc chắn sẽ thu hút các game thủ. Bên cạnh đó, các mẫu laptop Katana còn có MUX Switch và tản nhiệt Cooler Boost 5 độc quyền, giúp phát huy tối đa khả năng xử lý đồ hoạ của máy cũng như đảm bảo độ ổn định tối ưu.

Chọn sức mạnh mới – Chọn MSI

Với dải sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú, không khó để các bạn học sinh – sinh viên chọn ra một mẫu laptop MSI phù hợp với nhu cầu của mình. Dù là học tập, giải trí hay sáng tạo, bạn sẽ luôn có một chiếc máy đồng hành đáng tin cậy. Đặc biệt hơn nữa, mua máy trong thời điểm này và các bạn sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi giảm giá cùng quà tặng hấp dẫn nữa đấy.

Chi tiết xin xem thêm tại đây: https://vn.msi.com/Promotion/back-to-school-2024/nb