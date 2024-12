Mr Pips 'phông bạt' hình ảnh, lừa ít nhất 50 triệu USD của 2.661 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, qua khai thác dữ liệu máy tính thu giữ, cơ quan chức năng tìm được toàn bộ thông tin của bị hại mà các đối tượng là nhân viên sale, trưởng nhóm chăm sóc, quản lý.

Từ đó, cảnh sát xác định được 2.661 bị hại. "Số tiền nạn nhân nạp ban đầu khoảng 50 triệu USD. Đây mới là thông tin của bị hại ở một phần số máy tính thu giữ. Chúng tôi tiếp tục xác minh lời khai của bị hại, khi họ bị lừa đến lúc hết tiền, không còn "cháy" nữa thì mới biết tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt", đại điện Phòng Cảnh sát hình sự thông tin thêm.

Thượng tá Cao Văn Thái thông tin về vụ án.

Đại điện Phòng Cảnh sát hình sự cho hay, từ giai đoạn đầu cho đến khi cơ quan cảnh sát điều tra quyết định phá án, bắt giữ, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Phó Đức Nam thường xuyên ở Campuchia, thỉnh thoảng về Việt Nam. Khi hắn về nước liền bị cảnh sát bắt giữ ở quận 4, TP.HCM.

Phó Đức Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips. Tài khoản TikTok của Nam thường chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó, Nam còn khoe cuộc sống xa hoa, giàu có của bản thân với loạt siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, tiền, vàng “đắp” trên người. Theo TikToker Mr Pips, những tài sản bản thân có được là từ việc đầu tư. Từ đó, hắn kêu gọi, hướng dẫn mọi người cùng đầu tư để kiếm lời.

Hình ảnh TikToker Mr Pips trên mạng xã hội.

Đồng phạm với Nam là Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Tương tự như Nam, Lê Khắc Ngọ là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr. Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường.

Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr. Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái, sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội đã khiến người dân tin tưởng đầu tư. Các khách hàng của Mr Pips và Mr. Hunter cho rằng, đầu tư sẽ nhanh giàu có, sớm trở thành đại gia.

“Sự quảng cáo của nhóm đối tượng này tốt hơn những nhóm tội phạm khác, chính vì thế nhiều người tin tưởng, dẫn đến số lượng nạn nhân mà nhóm Phó Đức Nam chiếm đoạt tiền rất lớn”, Thượng tá Cao Văn Thái cho hay.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin, trong vụ án này, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu. Vị này cho hay, có thể nói hắn là đối tượng cầm đầu vụ án lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạng đến thời điểm hiện tại.

Tuy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng phương thức, thủ đoạn của nhóm Phó Đức Nam không khác nhiều so với ổ nhóm tội phạm khác. Điểm khác biệt là quy mô ổ nhóm tội phạm này. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h-21h. Nhân viên được đào tạo bài bản về phương thức, cách tiếp cận, kịch bản khi lừa người dân.

Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Thông tin thêm về số tài sản thu giữ lên tới 5.200 tỷ đồng, Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng ban chuyên án chia sẻ, ban chuyên án phải sử dụng lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra, phối hợp VKSND TP Hà Nội, VKSND quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt của ngành công an... áp dụng rất nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, các nơi cất giấu.

“Chúng tôi đã xác định các tài sản do phạm tội mà có của đối tượng. Do đã chủ động và có lực lượng đủ dày, cần thiết và đủ mạnh nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi, triệt để”, Đại tá Thành Kiên Trung nói.

Theo đó, cơ quan chức năng thu giữ, phong toả 316 tỷ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...

Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.