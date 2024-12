Liên quan đến đường dây Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hà Nội) lừa đảo, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào khoảng 50 triệu USD (khoảng hơn 1.260 tỉ đồng).



TikToker Mr Pips Phó Đức Nam khoe tiền bạc, sự giàu có khi đầu tư thành công thời điểm trước khi bị bắt - Ảnh: FBNV

"Đây mới là thông tin của bị hại ở một phần số máy tính thu giữ. Chúng tôi tiếp tục xác minh lời khai của bị hại, khi họ bị lừa đến lúc hết tiền, không còn "cháy" nữa thì mới biết tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt" - Thượng tá Cao Văn Thái nói.

Theo ông Thái, việc truy bắt nhóm đối tượng Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Nam bị bắt giữ khi Nam về Việt Nam và trú ở quận 4, TP HCM.

Thượng tá Cao Văn Thái cho biết việc quảng cáo trên mạng xã hội của nhóm Phó Đức Nam tinh vi. Do đó, nhiều người tin tưởng nên số nạn nhân bị nhóm này chiếm đoạt tiền là rất lớn.

Khai báo tại cơ quan công an, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận những hành vi phạm tội. Theo bị can 30 tuổi này, việc bản thân thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này. Từ đó, các các bị can dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.

Nhóm "chân rết" và nhân viên của Mr Pips có nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Zalo, Telegram... Sau đó, chúng tự tạo các nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips (thực chất là các nhân viên tự "diễn" với nhau) nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư. Khi bị hại nạp tiền giao dịch trên các sàn này, đội ngũ của Mr Pips sẽ can thiệp vào hệ thống để nạn nhân thua hết tiền. Thậm chí, nếu nhà đầu tư có lãi thì cũng không rút tiền ra được.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 bị can về tội "Rửa tiền"; 1 bị can tội "Không tố giác tội phạm"; 1 bị can tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.