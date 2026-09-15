Mr CRAZY & Lady SEXY trình làng BST Thu Đông 2026 trên sàn diễn RUNWAY 7 danh tiếng của Mỹ

Mr CRAZY & Lady SEXY chính thức trở thành thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên trình diễn tại RUNWAY 7 – một trong những platform lớn nhất thuộc New York Fashion Week (NYFW 2026). Ra mắt bộ sưu tập Thu – Đông 2026 "HER NEW YORK", thương hiệu đánh dấu cột mốc 2 năm liên tiếp khẳng định bản lĩnh thời trang Việt trên trường quốc tế.

Là platform thời trang quy mô lớn qua 10 mùa liên tiếp với hơn 400 nhà thiết kế quốc tế và cán mốc 50 triệu lượt tiếp cận, RUNWAY 7 tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ hơn 140 nhà thiết kế từ 25 quốc gia trong mùa giải năm nay. Tỏa sáng trên sân khấu tầm cỡ này, Mr CRAZY & Lady SEXY tự hào mang kỹ nghệ may đo thủ công cùng dấu ấn của một fashion house Việt Nam chinh phục sàn diễn thế giới.

"HER NEW YORK" – Chân dung người phụ nữ tự tin bước ra thế giới

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ ở tuổi 30 – trưởng thành, tự do và bản lĩnh, "HER NEW YORK" kể câu chuyện về một người phụ nữ năng động và quyến rũ trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Cô ấy có thể là một nữ lãnh đạo thanh lịch trong phòng họp, một quý cô quyến rũ trong buổi cocktail, một người phụ nữ tận hưởng ngày cuối tuần hay là tâm điểm trên thảm đỏ.

"HER NEW YORK" mở đầu với các thiết kế mang vibe văn phòng, nơi nét thanh lịch của phom dáng công sở hòa quyện cùng điểm nhấn cúp ngực gợi cảm và dải tà thướt tha. Mạch cảm xúc bắt đầu nhẹ nhàng qua những bộ jumpsuit và suit may đo chỉn chu mang sắc hồng pastel dịu ngọt. Sau đó, sàn diễn chuyển nhịp sang vibe "office chic" sắc sảo hơn với blazer vai rộng phối chân váy ngắn, trang phục hai mảnh đính cúc metallic, hay đầm cocktail sequin lấp lánh. Sự táo bạo trong đường cắt cùng chi tiết cá tính đã tái định nghĩa vẻ đẹp công sở truyền thống.

Mr CRAZY & Lady SEXY đặt sự kỳ công và tinh xảo vào trung tâm của thời trang, tạo nên những thiết kế vượt qua giới hạn của màu da, vóc dáng hay tuổi tác. BST mang tính ứng dụng cao từ office, casual đến evening wear, trong đó nhiều mẫu được phát triển song song hai phiên bản – một dành cho những dịp đặc biệt, một ứng dụng cho đời sống thường nhật.

Sàn diễn RUNWAY 7 thực sự bùng nổ ở Phase 2 với các thiết kế bold structure 3D táo bạo. Mở màn cho chuỗi tác phẩm dạ hội đỉnh cao là chiếc đầm ngắn sắc hồng nude hông phồng đi cùng áo bolero tone-sur-tone. Sự thăng hoa của kỹ thuật may đo couture tiếp tục được khắc họa qua đầm hở vai, chất liệu xuyên thấu lãng mạn, chi tiết nơ bướm 3D cùng nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo.

Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn là chiếc nơ 3D phía sau lưng. Lấy cảm hứng từ quả cầu disco, bề mặt nơ là sự đan cài giữa vô vàn lớp sequin đĩa, viền caro lưới bằng cườm pha lê và những dải cườm buông rủ đung đưa theo từng nhịp bước, biến phần lưng áo thành tâm điểm khúc xạ ánh sáng đầy mê hoặc. Kết hợp cùng dải tà lưới thướt tha, từng chuyển động của người mặc đều toát lên thần thái kiêu sa, trở thành nốt thăng lắng đọng khép lại show diễn.

Là mảnh ghép đỉnh cao khép lại BST, thiết kế Vedette – METROPOLIS MAJESTY GOWN xuất hiện như một tuyên ngôn về nữ quyền và kỹ nghệ thủ công. Tác phẩm nổi bật với phom đuôi cá tôn dáng và cấu trúc corset ẩn chuẩn xác.

Thiết kế Vedette – METROPOLIS MAJESTY GOWN

Mr CRAZY & Lady SEXY ngay lập tức nhận được "cơn mưa" lời khen từ khách mời. Bà Trần Nguyễn Thiên Hương – Tổng Biên tập Tạp chí Harper's Bazaar Vietnam – nhận định: "Tôi đánh giá 'HER NEW YORK' của Mr CRAZY & Lady SEXY là BST đẹp nhất trong khung giờ diễn đêm nay."

Master Coach Khloe Yến Huỳnh chia sẻ: "Đây là màn ra mắt thật hoành tráng và ấn tượng của thương hiệu Mr CRAZY & Lady SEXY tại kinh đô thời trang New York. Chúc mừng chị Lệ Thu Guillon và thương hiệu đã có một show diễn vô cùng thành công."

Bản lĩnh Việt cùng tinh thần "Go global"

Là thương hiệu thời trang cao cấp Việt Nam được sáng lập bởi CEO Lệ Thu Guillon, Mr CRAZY & Lady SEXY theo đuổi triết lý thiết kế mang dấu ấn Á Đông hiện đại – nơi cấu trúc phóng khoáng hòa quyện cùng kỹ nghệ đính kết, thêu thủ công tinh xảo của nghệ nhân Việt. Được xướng tên giữa hàng trăm nhà thiết kế quốc tế, trước sự thưởng thức khắt khe của làng thời trang toàn cầu, thương hiệu đã khẳng định bản lĩnh thời trang Việt trên sàn diễn danh giá.

Chị Lệ Thu Guillon – CEO thương hiệu Mr CRAZY & Lady SEXY cùng dàn người mẫu tại show diễn "HER NEW YORK"

Lệ Thu Guillon, Nhà sáng lập kiêm CEO Mr CRAZY & Lady SEXY chia sẻ: "Mỗi BST chúng tôi mang ra thế giới không chỉ là một câu chuyện thời trang, mà còn là lời khẳng định thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin sải bước trên những sàn diễn lớn nhất thế giới. 'HER NEW YORK' là hành trình của một người phụ nữ dám bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng theo cách của riêng mình – và đó cũng chính là tinh thần mà Mr CRAZY & Lady SEXY muốn lan tỏa".

Trước đó, thương hiệu từng ghi dấu ấn tại New York Fashion Week, Paris Fashion Week (2025) và xuất hiện trên hàng loạt tạp chí danh tiếng như Harper's Bazaar, L'Officiel, ELLE, Flanelle… Việc tiếp tục tái xuất tại New York khẳng định chiến lược "Go Global" nhất quán: nâng tầm vẻ đẹp Á Đông và tinh hoa thủ công Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.



