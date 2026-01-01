MQ-9 Mỹ mang 10 tên lửa khi bay sát Venezuela

Chiếc MQ-9 mang theo cấu hình vũ khí đặc biệt.

Hình ảnh được ghi lại tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico hôm 29 tháng 12 cho thấy một máy bay không người lái (UAV) MQ-9A Reaper mang tới 10 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire dưới cánh và thân, cùng một thùng dầu phụ.

Chuyên gia quân sự Mỹ Parth Satam đánh giá đây là cấu hình vũ khí rất hiếm gặp với dòng MQ-9. Bởi lượng tên lửa AGM-114 lớn nhất mà một chiếc MQ-9 từng mang trước đây là 8 quả, thuộc chương trình nâng cấp phần mềm UAV được tiến hành ở căn cứ Creech tại bang Nevada hồi tháng 9 năm 2020.

Thông tin từ các trang theo dõi hàng không dân sự cho thấy tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2025, có ít nhất 9 máy bay MQ-9 được không quân Mỹ triển khai tại sân bay Rafael Hernandez, Puerto Rico - rất gần với Venezuela.

Loạt cỗ máy chiến đấu trên không này đều mang thùng dầu phụ, kèm theo 6-8 tên lửa AGM-114 cùng thiết bị thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. Chuyên gia Satam cho rằng, đây là cấu hình vũ khí tối ưu cho những nhiệm vụ đòi hỏi cả năng lực trinh sát và tập kích tầm xa.

Vũ khí MQ-9 mang theo là AGM-114 được Mỹ sử dụng từ năm 1984 tới nay, mỗi quả đạn có khối lượng khoảng 50 kg và đạt tầm bắn tối đa 11 km. AGM-114 có thể phóng từ UAV, máy bay cánh bằng, trực thăng, chiến hạm và bệ phóng mặt đất.

Mỹ phát triển dòng MQ-9 Reaper từ đầu những năm 2000, với hơn 300 chiếc đã xuất xưởng. MQ-9 có tốc độ tối đa gần 400 km/h, tầm bay 11.000 km và có thể hoạt động liên tục trong 40 tiếng. Mỗi chiếc có 9 giá treo để lắp tên lửa, bom dẫn đường và các cụm cảm biến, thiết bị tùy nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Trump những tuần gần đây cũng nhiều lần đe dọa sẽ sớm mở các cuộc tấn công trên bộ nhắm vào những băng đảng ma túy trong khu vực.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, nhà lãnh đạo Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.