MPV ồ ạt vào Việt Nam, Hyundai Stargazer đang đứng ở đâu?

Giá bán vừa đủ tiếp cận số đông

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV có giá bán hấp dẫn nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, xe phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, X và X Cao cấp đi cùng giá bán lần lượt 489 triệu, 559 triệu và 599 triệu đồng. Với khoảng giá trên, nhiều người sẽ nghĩ đến những mẫu sedan hạng A, B hay SUV A thay vì một mẫu xe 7 chỗ.

Hyundai Stargazer đang được nhận ưu đãi hấp dẫn. Ảnh: Đại lý

Tuy giá bán hấp dẫn nhưng Stargazer lại rất hay được hãng và đại lý giảm giá. Tiêu biểu như trong tháng 11/2025, mẫu xe này được hãng áp dụng gói ưu đãi giá trị lên tới 86 triệu đồng.

Trang bị đủ dùng

Hyundai Stargazer nổi bật thiết kế liền mạch với chiều dài gần 4,5 m, trục cơ sở khoảng 2,8 m. Phiên bản Stargazer X trang bị ghế kiểu captain ở hàng thứ hai, có thể gập phẳng linh hoạt để mở rộng khoang hành lý khi cần.

Hyundai Stargazer ghi dấu ấn với ngoại hình "lạ mắt". Ảnh: Hyundai Thành Công

Với khoảng sáng gầm cao hơn sedan cùng tầm tiền, Stargazer có lợi thế khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường. Trọng tâm xe thấp giúp hạn chế cảm giác bồng bềnh. Bên trong cabin, Hyundai bố trí nhiều vị trí chứa đồ và bàn gập nhỏ ở hàng ghế giữa, yếu tố thực dụng thường thấy trên những mẫu xe đến từ Nhật Bản.

Khoang lái được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tùy phiên bản, xe có thêm điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc không dây hoặc cốp mở điện.

Nội thất xe tối ưu không gian và cũng trang bị đủ trang bị. Ảnh: Hyundai Thành Công

Động cơ 1.5L Smartstream cho công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 6,4 lít/100 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị.

Các trang bị an toàn bao gồm camera 360 độ, 6 túi khí (tùy phiên bản), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng một số tính năng trong gói Hyundai SmartSense như cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn và điểm mù.

Doanh số ổn định

Sau 9 tháng mở bán trong năm 2025, Hyundai Stargazer đạt doanh số 2.388 xe. Thành tích này giúp mẫu MPV 7 chỗ trở thành dòng xe bán chạy thứ tư của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam, xếp sau Tucson (5.910 xe), Creta (5.092 xe) và Accent (5.035 xe).

Doanh số của Hyundai Stargazer giữ ở mức ổn định trong phân khúc. Ảnh: Hyundai Thành Công

Doanh số trung bình hàng tháng của Hyundai Stargazer dao động trong khoảng 200–300 xe. Trong bối cảnh phân khúc MPV tại Việt Nam hiện có tới khoảng 20 mẫu xe góp mặt, trải dài ở nhiều tầm giá khác nhau, kết quả này cho thấy sự ổn định của Stargazer trong nhóm xe đa dụng. Mẫu xe này dần hình thành được “lãnh địa riêng” trong phân khúc, hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự thực dụng và chi phí vận hành hợp lý.