MPV đua giảm giá ở Việt Nam: Toyota Veloz nhập giảm đến 40 triệu để dọn kho

Theo thông tin từ một số người bán, để giải phóng lượng xe nhập khẩu Indonesia còn tồn kho, nhiều đại lý Toyota đã tung ra chương trình ưu đãi cho mẫu MPV cỡ nhỏ này.

Phiên bản Màu sắc Giá bán Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai 706 triệu Veloz Cross CVT Top Các màu khác 698 triệu Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai 666 triệu Veloz Cross CVT Các màu khác 658 triệu

Cụ thể, nhiều đại lý đang áp dụng chương trình giảm 30 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện cho khách hàng mua Toyota Veloz Cross phiên bản nhập khẩu. Ở Một số nơi khác, nếu không muốn lấy phụ kiện, khách hàng có thể quy đổi sang tiền mặt. Nhờ đó, Toyota Veloz Cross có thể được giảm giá lên đến 40 triệu đồng. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất dành cho Toyota Veloz Cross trong vài tháng trở lại đây.

Toyota Veloz Cross trong buổi lễ xuất xưởng tại nhà máy Vĩnh Phúc ngày 28/12/2022.

Kể từ khi ra mắt thị trường từ tháng 3/2022, mẫu MPV của Toyota có doanh số khá tốt và thường xuyên góp mặt vào top 10 xe bán chạy của tháng. Thậm chí, trong tháng 9/2022, doanh số của Veloz còn vượt trội hơn "vua phân khúc" Mitsubishi Xpander.



Sau gần 1 năm bán dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, Toyota Veloz Cross đã được chuyển sang lắp ráp và sản xuất tại nhà máy ở Vĩnh Phúc.

Xe lắp ráp có ngoại hình giống với xe nhập khẩu trước đó.

Toyota Veloz Cross không có sự thay đổi nào so với bản nhập khẩu từ Indonesia. Xe vẫn sở hữu gói an toàn chủ động Safety Sense, gồm hệ thống cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, đèn chiếu xa tự động… Đây là những tính năng thường thấy trên các dòng xe cao cấp của hãng Nhật Bản và có phần vượt trội so với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.



Trang bị xe lắp ráp cũng giống xe nhập.

Không chỉ có Toyota Veloz Cross, nhiều mẫu xe trong phân khúc MPV cỡ B cũng đang được hưởng ưu đãi cuối năm. Ví dụ như khách hàng mua Mitsubishi Xpander phiên bản AT Premium và Cross sẽ được tặng camera 360 độ, còn phiên bản MT được tặng camera lùi.



Suzuki XL7 có chương trình tặng gói bảo hiểm vật chất 2 năm hoặc lãi suất 5,59% 6 tháng đầu và gói bảo hiểm vật chất 1 năm, tất cả đều trị giá 20 triệu đồng. Đây là chương trình khuyến mãi chính hãng và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Trong khi đó, cả 3 phiên bản của Suzuki Ertiga Hybrid là MT, AT và AT Sport Limited được giảm lần lượt 44 triệu đồng, 39 triệu đồng và 28 triệu đồng. Như vậy, chỉ từ 495 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu một chiếc Ertiga Hybrid.

"Tân binh" Hyundai Stargazer cũng góp mặt trong cuộc đua giảm giá. Tùy theo chính sách bán hàng mà sẽ có mức giảm từ 25 - 35 triệu đồng, nhưng vẫn có nơi chỉ hỗ trợ 20 - 30 triệu đồng, đi kèm với đó là gói phụ kiện trị giá 15 triệu và hiện vật.