‘MPV chưa hẳn hợp dùng gia đình vì…’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 173 phát sóng ngày 20/9 trên HTV9.

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Việt và nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh về chủ đề: Top 5 các hạng mục tại Car Choice Awards 2025 có gì đáng chú ý.

Hạng mục đầu tiên, Xe gia đình của năm dưới 600 triệu đồng. Top 5 là Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Xpander, Vinfast VF 5 và Hyundai Stargazer. Anh nhận xét như thế nào

Tôi cho rằng với top 5 này, vị trí số 1 có khả năng cao sẽ thuộc về Honda City hoặc Toyota Vios.

Xpander hay Stargazer có thể thú vị về tính năng, nhưng tại Việt Nam lại gắn liền với xe dịch vụ. 2 mẫu xe này thiết kế tối ưu cho chở người nhưng thiếu đi một số tiện nghi mà người dùng gia đình mong muốn.

Stargazer có thiết kế hiện đại hơn, nhưng phong cách cách tân hơi “kén” khách, chưa được số đông yêu thích. Doanh số cũng chưa đủ lớn để tạo sức nặng trong bình chọn.

VF 5 hấp dẫn nhờ sự mới mẻ, nhưng cũng đang hướng nhiều đến thị trường dịch vụ, trong khi khách hàng gia đình lại cần cá tính và bản sắc riêng.

Trong khi đó, Vios và City dù đều là xe gầm thấp, kích thước nhỏ, nhưng có hai lợi thế lớn. Thứ nhất đều là thương hiệu uy tín, bền bỉ đã được khẳng định, sẽ mang lại cảm giác “vô lô” cho người dùng. Thứ hai đều được nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian gần đây, từ các gói an toàn (Toyota Safety Sense và Honda Sensing) đến các tiện ích hợp thị hiếu người trẻ.

Chính vì vậy,nếu chỉ xét theo lựa chọn của người dùng, City và Vios sẽ là hai cái tên cạnh tranh trực tiếp và gay gắt nhất.

Vios và City dù là xe gầm thấp, kích thước nhỏ, nhưng đều đến từ những thương hiệu uy tín lâu đời. Ảnh: Đại lý

Vậy theo anh, các gia đình Việt sẽ mua xe như thế nào với tài chính dưới 600 triệu đồng?

Ở Việt Nam, một đặc thù khi mua xe gia đình trong tầm giá này, phần lớn là chiếc xe đầu tiên của gia đình và thường hướng tới phục vụ số đông. Tức là ai trong nhà cũng đi được, thậm chí đôi khi cần chở thêm bố mẹ hoặc ông bà. Với nhu cầu “tam đại đồng đường”, lựa chọn thường nghiêng về Stargazer hoặc Xpander.

Tuy nhiên, với số đông các gia đình trẻ – mới lập gia đình, có 1-2 con và thu nhập vừa phải – họ sẽ ưu tiên một chiếc xe ít hỏng vặt, dễ sử dụng, thương hiệu uy tín. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là giá trị bán lại. Bởi sau 2–3 năm, nhiều người sẽ muốn đổi sang xe rộng hơn, hoặc khi đã hiểu rõ nhu cầu thực sự, họ sẽ chọn một mẫu xe phù hợp hơn.

Tiếp theo, hạng mục Xe gia đình của năm 600 triệu - 1 tỷ đồng bao gồm 5 cái tên Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, VinFast VF 7 và Toyota Innova Cross. Nhận định của anh như thế nào?

Trong nhóm này, trọng tâm vẫn là xe phục vụ gia đình.

Thực tế, Innova Cross có lẽ sẽ ít được lựa chọn hơn, bởi mẫu xe này hướng nhiều đến môi trường doanh nghiệp, dịch vụ hoặc chuyên chở chuyên nghiệp, hơn là thuần túy cho gia đình.

Ngược lại, Mazda CX-5 là một đối thủ rất mạnh. Bên cạnh mức giá hấp dẫn, xe gần như hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một gia đình Việt cần. Đó cũng là lý do trong nhiều tháng gần đây, CX-5 luôn có doanh số rất tốt.

Ford Territory cũng là một đối thủ đáng gờm. Phiên bản mới ra mắt gần đây càng củng cố vị thế, và mẫu xe này cũng được xem như “con gà đẻ trứng vàng” của Ford. Trong danh sách này, tôi cho rằng Territory sẽ cái tên cạnh tranh quyết liệt nhất với CX-5.

Ngoài ra, xu hướng điện hóa cũng không thể bỏ qua. VinFast VF 7 thực sự hấp dẫn, nhưng hiện tại phù hợp hơn với những người gắn bó trong hệ sinh thái Vingroup. Do đó, số lượng người chọn VF 7 chắc chắn có, nhưng sẽ không đông đảo bằng hai cái tên kể trên.

Cuối cùng là Hyundai Tucson. Mẫu xe này đã ra mắt thế hệ mới một thời gian, mang thiết kế khá cá tính và được nhiều người đam mê cầm lái ưa thích. Tuy nhiên, nếu xét riêng ở góc độ xe thân thiện với gia đình, Tucson vẫn xếp dưới Territory và CX-5 một bậc.

Hyundai Tucson không có nhiều lợi thế trước Mazda CX-5 và Ford Territory. Ảnh: Hyundai Thành Công

Có vẻ anh đánh giá cao Mazda CX-5. Nhưng nếu giá bán mẫu xe không tốt như hiện tại, kết quả liệu có thể thay đổi không, thưa anh?

Tôi cho rằng, chỉ cần CX-5 tăng thêm 100 triệu đồng, khả năng cao sẽ bị Ford Territory vượt mặt hoàn toàn. Mẫu xe này đã ra mắt khá lâu và lợi thế lớn nhất chính là giá bán. Yếu tố này giúp xe vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trên thị trường. Nếu giá chỉ cần nhích thêm một khoản khiêm tốn như vậy, người dùng sẽ có xu hướng “cố thêm” nhờ các phương án hỗ trợ tài chính để lựa chọn mẫu xe khác.

Hạng mục tiếp theo là Xe gia đình của năm tầm giá 1-2 tỷ đồng. Top 5 bao gồm Skoda Kodiaq, Kia Carnival, Ford Everest, Honda CR-V và Hyundai Santa Fe. Anh nghĩ sao?

Đây là phân khúc có nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong những năm gần đây.

Theo tôi, Kia Carnival là một mẫu xe khá đặc biệt, phù hợp nhất với những gia đình đông thành viên. Bản thân tôi cũng có bạn bè sử dụng Carnival vì nhà có tới sáu, bảy người; mỗi lần đi đâu, đi ăn uống đều cần đủ chỗ ngồi. Nếu gia đình đông, rõ ràng Carnival là lựa chọn tối ưu.

Tuy nhiên, với một gia đình cơ bản từ 4–5 người, lựa chọn phổ biến hơn sẽ là Hyundai Santa Fe và Honda CR-V. Dù thiết kế Santa Fe thế hệ mới gây ra không ít tranh luận, nhưng cũng có nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các gia đình trẻ, lại thích sự phá cách và khác biệt của mẫu xe này. Đây cũng là nhóm người dùng năng động, tham gia sôi nổi trên mạng xã hội, nên tiếng nói của họ có sức ảnh hưởng khá lớn.

Trong khi đó, Honda CR-V thế hệ mới thật sự xuất sắc, đặc biệt là với hệ truyền động hybrid. Mẫu xe này cũng sở hữu lượng fan đông đảo, tạo ra lợi thế lớn về mặt hình ảnh và sức hút.

Honda CR-V e:HEV RS được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Đại lý

Ford Everest và Skoda Kodiaq đều là những mẫu SUV cỡ lớn, trong đó Everest nổi tiếng với khả năng chinh phục địa hình nhờ khung gầm rời. Cá nhân tôi đánh giá Everest là mẫu xe rất thú vị, nhưng thực tế lượng người dùng thực sự cần đến một chiếc SUV máy dầu, hầm hố và mạnh mẽ như vậy lại không nhiều. Những khách hàng lựa chọn Everest thường phải là người rất hướng ngoại, thích khám phá, thay vì số đông người dùng phổ thông.

Nếu được chọn, cá nhân tôi chọn Honda CR-V bản e:HEV RS. Thứ nhất, tôi coi trọng cảm giác lái. Thứ hai, động cơ hybrid giúp giảm phát thải, phù hợp với xu thế hiện nay.

Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với cái hạng cuối cùng, Xe gia đình của năm tầm giá 2-5 tỷ đồng. Top 5 là Volkswagen Viloran, BMW X5, Mercedes-Benz GLC, Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Alphard. Lựa chọn của anh là gì?

5 cái mẫu xe này về cơ bản đang chia thành 2 nhóm rõ rệt.

Nhóm MPV có hai đại diện đều rất xuất sắc trong tầm giá. Toyota Alphard vốn đắt đỏ, giá trị thực tế tốt nhưng số lượng người dùng không nhiều.

Trong khi đó, Volkswagen Viloran là mẫu xe đang lên. Từ khi ra mắt đến nay, tôi gần như chưa thấy ai phàn nàn. Viloran được nhiều người yêu thích, đặc biệt là nhóm khách hàng cần một không gian di chuyển cao cấp. Vì vậy, nếu tính các mẫu MPV, Viloran chắc chắn là cái tên đáng nhắc đến.

Tiếp theo, tôi cho rằng Prado không được nhiều người lựa chọn cho gia đình, mà thường phục vụ công việc hoặc các mục đích khác. Dù phiên bản mới khá đẹp và có thể nhận được một lượng phiếu bầu nhất định, nhưng trong hạng mục gia đình thì GLC và X5 mới là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Xét theo đặc thù thị trường Việt Nam, đa số người dùng sẽ nghiêng về GLC nhiều hơn. Đây là mẫu xe quá quen thuộc, có thể coi như một lựa chọn “an toàn”. An toàn ở đây không phải là an toàn giao thông mà là cảm giác “vô lo” khi sử dụng. Do đó, GLC chiếm ưu thế hơn so với X5 ở khía cạnh này.

Mercedes-Benz GLC thường là sự lựa chọn của những người mua xe sang lần đầu tiên. Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam

Nếu tôi phải chọn 1, cái tên đó là Mercedes-Benz GLC. Thực tế cho thấy, rất nhiều gia đình trẻ thành công tại Việt Nam đã lựa chọn GLC như chiếc xe hạng sang đầu tiên. Sau đó sẽ đến Viloran là một chiếc MPV để phục vụ nhu cầu di chuyển xa.

Phần cuối chương trình, chúng ta cùng nghe lại các lựa chọn Xe gia đình của năm từ cao đến thấp của nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh ở từng hạng mục. Xin mời anh.

Dưới 600 triệu đồng: Honda City, Toyota Vios, Hyundai Stargazer, Mitsubishi Xpander và cuối cùng là VinFast VF 5.

600 triệu - 1 tỷ đồng: Ford Territory, VinFast VF 7, Toyota Innova Cross, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

1-2 tỷ đồng: Honda CR-V e:HEV RS, Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Skoda Kodiaq, Kia Carnival.

2-5 tỷ đồng: Mercedes-Benz GLC, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5, Volkswagen Viloran, Toyota Alphard

Cảm ơn anh Linh rất nhiều.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.