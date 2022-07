Mourinho sẽ đưa chính mình và AS Roma trở lại thời hoàng kim?

Dù vậy những cái tên kể trên đã đến AS Roma vào thời điểm không phải đỉnh cao nhất của họ.

Những cái tên xế chiều

Mùa hè năm ngoái, Abraham rời Chelsea với tư cách một người thừa, dù cái giá 40 triệu euro dành cho anh cũng không rẻ chút nào. Mùa hè năm nay, đến phiên Nemanja Matic xuất hiện sau khi mãn hạn hợp đồng ở M.U.

Tương tự là Dybala, người cũng không được Juventus giữ chân. Matic đã 33 tuổi, còn Dybala rớt giá thảm hại trên thị trường chuyển nhượng.

Những ngôi sao bị xem là qua thời đỉnh cao đó giờ đây lại cùng tề tựu dưới tay một HLV cũng bị đánh giá "hết thời" - Jose Mourinho. Mùa hè năm ngoái, quyết định đến AS Roma bị xem là một bước lùi trong sự nghiệp của Mourinho.

Đó là đội bóng có ngân sách ít nhất mà Mourinho dẫn dắt, kể từ khi ông rời Porto vào năm 2004. AS Roma chỉ có thể trả cho Mourinho mức lương 7 triệu euro/năm (đã tính cả các khoản thưởng), chưa bằng một nửa so với con số 16 triệu euro thời ở Tottenham, và 1/3 so với mức ở M.U (22 triệu euro).

Bù lại, ban lãnh đạo AS Roma nỗ lực hết mức có thể để đáp ứng đòi hỏi về đội ngũ của Mourinho.

Mùa hè năm ngoái, họ chi ra đến 127 triệu euro mua cầu thủ, và chỉ thu lại 14 triệu euro từ tiền bán, tức thực chi hơn 110 triệu euro. Đó là mức thực chi cao nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè xuyên suốt lịch sử AS Roma.

Kỳ vọng vào Mourinho

Kết quả trong năm đầu tiên dẫn dắt Roma của Mourinho không quá ấn tượng. Roma chỉ về đích thứ 6 tại Serie A và không đoạt được vé dự Champions League. Nhưng chiếc cúp Europa Conference họ đoạt được vào cuối mùa lại tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Khi mới ra đời, giải đấu này bị mỉa mai chẳng khác gì một giải giao hữu. Nhưng việc Mourinho trở thành người đầu tiên đoạt cả Champions League, Europa League lẫn Europa Conference (nôm na là C1, C2, C3) giống như một chiến dịch quảng cáo thành công, giúp cả thương hiệu của ông và giải đấu cùng có lợi.

Lần đầu tiên trong cả sự nghiệp huấn luyện, Mourinho không thể dự Champions League 2 năm liên tiếp. Liệu Morinho có thực sự đưa Roma trở lại thời hoàng kim, hay lại "ngựa quen đường cũ": sớm bị sa thải mùa giải tới rồi lấy tiền đền bù?

Cả hai khả năng đều cao như nhau. Nhưng khi mà kỳ vọng về Mourinho xuống thấp, khả năng ông tạo bất ngờ lại càng cao. Ít ra ở Roma lúc này, vị thế của Mourinho vững chắc hơn nhiều so với khi dẫn dắt M.U và Tottenham.

Tại Serie A lúc này, việc hồi sinh các thương hiệu truyền thống cũng đang là xu thế. Năm 2021, Inter Milan đã vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi, và đến mùa tiếp theo AC Milan cũng cắt mạch khát Scudetto với số năm tương tự.

Lần gần nhất Roma giành chức vô địch Serie A đã cách đây hơn 20 năm, và Mourinho đã 7 năm không biết mùi vô địch quốc gia.

Cả hai thương hiệu này sẽ cùng trở lại với Roma trong mùa giải tới?