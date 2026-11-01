Motorola mang loạt máy tính bảng Moto Pad đến Việt Nam: Cân thoải mái từ học tập, giải trí đến làm việc

Với ba mẫu máy tính bảng mới trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, Motorola trở thành nhân tố mới hứa hẹn sẽ khiến thị trường tablet Việt Nam càng thêm sôi động.

Nhu cầu sử dụng tablet giờ đây đã không còn đơn thuần giới hạn ở việc xem phim, giải trí hay lướt web. Những thiết bị có màn hình lớn, cấu hình tốt, hỗ trợ bút cảm ứng và bàn phím đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dùng, từ học sinh, sinh viên đến những người cần một thiết bị làm việc linh hoạt bên cạnh laptop.

Trong bối cảnh đó, Motorola chính thức tham gia thị trường máy tính bảng Việt Nam với ba sản phẩm gồm Moto Pad 60 Neo, Moto Pad 70 và Moto Pad 70 Pro. Loạt thiết bị mới sở hữu thiết kế kim loại mỏng nhẹ, màn hình độ phân giải cao, pin dung lượng lớn cùng nhiều tính năng hỗ trợ AI, hướng đến những nhóm người dùng khác nhau với mức giá khởi điểm từ 6,59 triệu đồng.

Moto Pad 60 Neo: Nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí hằng ngày

Là phiên bản dễ tiếp cận nhất trong bộ ba, Moto Pad 60 Neo hướng đến những người dùng cần một chiếc máy tính bảng có thiết kế gọn nhẹ, màn hình sắc nét và cấu hình phù hợp cho các tác vụ thường ngày.

Sản phẩm sở hữu thiết kế kim loại với các cạnh phẳng, độ mỏng chỉ 6,99mm cùng tùy chọn màu PANTONE Xanh Biển Cả trẻ trung. Kiểu dáng tối giản giúp thiết bị dễ dàng đồng hành trong các hoạt động như học tập, làm việc hay giải trí khi di chuyển.

Ở mặt trước, Moto Pad 60 Neo được trang bị màn hình 11 inch, độ phân giải 2.5K và tần số quét 90Hz, mang đến không gian hiển thị đủ rộng để đọc tài liệu, học trực tuyến hoặc xem phim. Màn hình cũng đạt hai chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light và Flicker Free, giúp giảm ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy, góp phần mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Motorola còn trang bị cho máy hệ thống bốn loa hỗ trợ Dolby Atmos, nâng cao trải nghiệm âm thanh khi xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game.

Về cấu hình, Moto Pad 60 Neo sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 tám nhân, đáp ứng các tác vụ phổ biến như lướt web, sử dụng ứng dụng học tập, gọi video hay giải trí thông thường. Máy sở hữu viên pin dung lượng 7.040 mAh, cho thời lượng sử dụng lên đến 12 giờ theo công bố của nhà sản xuất và được tặng kèm củ sạc tiêu chuẩn ngay trong hộp.

Bên cạnh phần cứng, Moto Pad 60 Neo cũng hỗ trợ các trợ lý AI phổ biến như Google Gemini và Copilot, giúp người dùng tra cứu thông tin, hỗ trợ xử lý nội dung và nâng cao hiệu quả học tập.

Moto Pad 70: Màn hình lớn, pin 10.200 mAh và nhiều tiện ích làm việc

Tiến lên một bậc là Moto Pad 70, mẫu máy được Motorola định vị như lựa chọn cân bằng giữa học tập, giải trí và công việc. So với phiên bản Neo, thiết bị được nâng cấp về kích thước màn hình, hiệu năng, dung lượng pin và khả năng kết hợp với các phụ kiện phục vụ công việc. Máy tiếp tục sử dụng thiết kế kim loại mỏng nhẹ với độ dày chỉ 6,29mm trên phiên bản Wi-Fi, đi kèm tùy chọn màu PANTONE Xanh Băng Thanh mang phong cách hiện đại.

Điểm nhấn ở mặt trước là màn hình IPS kích thước 12 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 90Hz và độ phủ màu 96% DCI-P3. Màn hình có độ sáng thông thường 600 nit, có thể tăng lên 800 nit ở chế độ HBM, giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn trong những môi trường có ánh sáng mạnh.

Không gian hiển thị lớn mang đến lợi thế khi đọc tài liệu, xem phim hoặc xử lý những công việc đòi hỏi mở nhiều nội dung cùng lúc. Đi kèm là hệ thống bốn loa Dolby Atmos, phục vụ nhu cầu giải trí đa phương tiện.

Moto Pad 70 sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 tám nhân, kết hợp viên pin dung lượng 10.200 mAh và sạc nhanh 45W. Đây là những trang bị hướng đến nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày, từ các buổi học, làm việc đến giải trí mà không phải quá lo lắng về thời lượng pin.

Khả năng làm việc cũng là yếu tố được Motorola chú trọng trên sản phẩm. Moto Pad 70 tương thích với bút Moto Pen, hỗ trợ ghi chú thông minh, chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực và tra cứu thông tin nhanh chóng với các tiện ích của Google.

Khi kết hợp cùng phụ kiện Folio Keyboard Case tích hợp bàn phím, thiết bị còn có thể phục vụ những công việc như soạn thảo văn bản, nhập liệu hay xử lý tài liệu thuận tiện hơn. Đây là hướng tiếp cận giúp Moto Pad 70 không chỉ dừng lại ở một thiết bị giải trí mà còn trở thành công cụ học tập và làm việc linh hoạt cho học sinh, sinh viên cũng như nhân viên văn phòng.

Moto Pad 70 Pro: Màn hình 3.5K 144Hz, Snapdragon 8s Gen 4 và trải nghiệm làm việc như PC

Cao cấp nhất trong loạt sản phẩm mới là Moto Pad 70 Pro, mẫu máy được Motorola đầu tư mạnh hơn cả về chất lượng hiển thị, hiệu năng và các tính năng hỗ trợ công việc. Thiết bị sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối với độ mỏng chỉ 6,2mm và trọng lượng 598g, khá gọn gàng đối với một chiếc máy tính bảng có màn hình lớn. Tùy chọn màu PANTONE Titan mang đến vẻ ngoài tối giản, phù hợp với định hướng của một thiết bị phục vụ công việc và giải trí cao cấp.

Ở mặt trước là màn hình LTPS IPS kích thước 13 inch, độ phân giải 3.5K, tần số quét lên đến 144Hz và độ phủ màu 99% DCI-P3. Những thông số này mang đến không gian hiển thị rộng, độ chi tiết cao và khả năng tái tạo màu sắc phong phú, đáp ứng nhu cầu xem phim, chơi game, làm việc với hình ảnh hoặc xử lý nhiều nội dung cùng lúc.

Màn hình còn đạt các chứng nhận Low Blue Light và Flicker Free từ TÜV Rheinland, giúp giảm ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy. Bên cạnh đó, hệ thống bốn loa được JBL tinh chỉnh, kết hợp Dolby Atmos, góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn trên thiết bị.

Về phần cứng, Moto Pad 70 Pro sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 tám nhân. Đây là cấu hình mạnh nhất trong bộ ba, hướng đến những tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý cao như chơi game đồ họa nặng, chỉnh sửa nội dung hoặc làm việc đa nhiệm. Máy cũng sở hữu viên pin dung lượng 10.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, camera sau 13MP và camera trước 8MP, đáp ứng nhu cầu chụp tài liệu, gọi video và hội họp trực tuyến.

Dù vậy, điểm đáng chú ý của Moto Pad 70 Pro không chỉ nằm ở cấu hình mà còn ở những công cụ giúp máy tính bảng trở thành một thiết bị làm việc di động.

Sản phẩm hỗ trợ bút Moto Pen Pro, cho phép ghi chú, phác thảo ý tưởng, chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực và khai thác những tính năng sáng tạo bằng AI. Motorola cũng tích hợp các công cụ như Smart Capture, Smart Erase và Smart AI Input, kết hợp Circle to Search của Google nhằm giúp người dùng tìm kiếm, xử lý và sáng tạo nội dung thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Moto Pad 70 Pro hỗ trợ các giải pháp kết nối và làm việc đa thiết bị như PC Mode và Smart Connect. Khi kết hợp cùng bao da Folio Keyboard Case tích hợp bàn phím, người dùng có thể nhập liệu, xử lý tài liệu và chuyển đổi giữa các tác vụ theo cách gần gũi hơn với máy tính cá nhân. Với những trang bị này, Moto Pad 70 Pro hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu một chiếc máy tính bảng có khả năng giải trí tốt nhưng vẫn đủ linh hoạt để phục vụ công việc, sáng tạo nội dung và học tập.

Cả ba mẫu máy tính bảng Moto Pad 60 Neo, Moto Pad 70 và Moto Pad 70 Pro chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 30/10/2026. Mức giá bán lẻ dự kiến lần lượt là 6,59 triệu đồng đối với Moto Pad 60 Neo, 10,99 triệu đồng cho Moto Pad 70 và 18,99 triệu đồng với phiên bản cao cấp nhất Moto Pad 70 Pro.

Nhân dịp mở bán, hệ thống Thế Giới Di Động triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua dòng Moto Pad với tổng giá trị lên đến 4 triệu đồng. Trong đó, người mua có thể được giảm trực tiếp tối đa 1 triệu đồng và nhận bộ quà tặng phụ kiện trị giá lên đến 3 triệu đồng tùy mẫu máy, bao gồm củ sạc nhanh, bao da tích hợp bàn phím, bút cảm ứng và chuột không dây. Ngoài ra, học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện còn được hỗ trợ thêm mức ưu đãi lên đến 500.000 đồng.

Với mức giá trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, sự xuất hiện của dòng Moto Pad mang đến thêm lựa chọn đáng chú ý cho người dùng Việt. Từ một thiết bị phục vụ học tập, giải trí đến chiếc máy tính bảng có thể kết hợp bàn phím và bút cảm ứng để làm việc linh hoạt như PC, Motorola đang cho thấy tham vọng mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường tablet, nơi cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên sôi động.