Mothman: Truyền thuyết đô thị hay sinh vật chưa được biết đến?

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Lịch sử của Người bướm có thể bắt nguồn từ thời cổ đại, trong một số thần thoại và truyền thuyết, chẳng hạn như Harpie trong thần thoại Hy Lạp, Garuda trong thần thoại Ấn Độ, Horus trong thần thoại Ai Cập, v.v., họ thực chất là nguyên mẫu của Người bướm.

Những sinh vật này thường được miêu tả là nửa người, nửa chim hoặc nửa người, nửa thú, sở hữu sức mạnh to lớn và những khả năng bí ẩn. Trong các nền văn hóa khác nhau, chúng có ý nghĩa biểu tượng khác nhau, một số được coi là vị thần hoặc người bảo vệ, và một số được coi là ác quỷ hoặc quái vật.

Nhưng trong xã hội hiện đại, Mothman được coi là một dạng sống chưa được biết đến nhiều hơn. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy Người bướm xảy ra ở một thị trấn nhỏ ở Tây Virginia, Mỹ vào năm 1966. Năm người đang làm việc tại nghĩa trang đã nhìn thấy một vật thể màu nâu hình người xuất hiện từ một cái cây gần đó và bay qua đầu họ. Họ rất bối rối và sợ hãi vì thứ bay qua đầu họ không phải là một con chim mà là một sinh vật giống người với một đôi cánh, mắt đỏ và hàm răng sắc nhọn. Cảnh tượng này làm dấy lên sự quan tâm đến truyền thuyết Người bướm.

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Vài ngày sau, một cặp vợ chồng trẻ tình cờ đi vào một nhà máy bỏ hoang ở thị trấn lân cận. Khi tò mò nhìn xung quanh, họ ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt to đang lóe lên trong bóng tối đến từ một sinh vật có bề ngoài giống như con người, nhưng cao hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa nó còn có một đôi cánh to đến đáng kinh ngạc. Khi sinh vật bí ẩn quay đầu lại, sự hiện diện của nó khiến một làn sóng hoảng sợ chạy khắp người họ, và căp đôi này đã dùng hết sức mình để bỏ chạy.

Một lần khác, một đôi vợ chồng trên đường đi thăm bạn đã bắt gặp vật thể bay này. Nó chuyền từ cây này sang cây khác, với bộ cánh dơi, đôi mắt to và đỏ trên một thân hình không đầu. Quá sợ hãi họ nhấn thêm ga và phóng thẳng. Họ đã báo cáo chi tiết những gì họ nhìn thấy cho thẩm phán địa phương nhưng không nhận được lời giải thích hay phản hồi nào.

Trong vài tháng tiếp theo, hơn 50 lần nhìn thấy Người bướm xảy ra quanh Chicago. Một trong những sự việc nổi tiếng nhất xảy ra vào đêm ngày 7 tháng 1 năm 1970, khi một người đàn ông tên Henry McNeil chứng kiến một sinh vật giống bướm đêm trên đường về nhà. Ông mô tả sinh vật này có bộ lông trắng tinh và đôi mắt đỏ rực, cao khoảng 1,8 mét và sải cánh dài khoảng 3 mét. Sau đó, ông nhớ lại: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật đáng sợ như vậy. Nó không phải là con người hay loài chim, nó chỉ đơn giản là một sự tồn tại xấu xa".

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Những cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông, một số nhà báo và nhà nghiên cứu bắt đầu điều tra chuyên sâu về những sinh vật bí ẩn này. Họ đặt tên cho sinh vật này là "Mothman" vì bề ngoài của chúng.

Khi cuộc điều tra diễn ra, họ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng việc nhìn thấy Người bướm không chỉ giới hạn ở khu vực Chicago mà còn trên khắp nước Mỹ và thậm chí trên toàn thế giới.

Với sự xuất hiện của truyền thông, những tin đồn về Mothman dần lan rộng, khiến hình ảnh về Mothman dần trở nên rõ ràng. Mothman được mô tả là một sinh vật hình người có cánh, có cấu trúc bàn chân giống con người. Lông của chúng thường có màu xám hoặc nâu. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là đôi mắt đỏ đáng sợ của chúng.

Thời gian trôi qua, những tin đồn này ngày càng trở nên kỳ quái, thậm chí có người còn đồn rằng Mothmen có khả năng trở nên vô hình và chỉ có đồng loại của chúng mới có thể nhìn thấy nhau. Ngoài ra còn có giả thuyết cho rằng Mothman cái mạnh hơn Mothman đực và mọi con Mothman được sinh ra đều có giới tính ban đầu là đực.

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Mãi cho đến khi một sự cố xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 1967, người ta mới bắt đầu nói nhiều hơn về Người bướm. Chiều tối hôm đó, Cầu Bạc tại Pleasaht đang ùn tắc thì bất ngờ một cột sắt trên Cầu Bạc biến dạng và gãy khiến toàn bộ cây cầu sụp đổ, các phương tiện trên cầu cũng theo đó mà rơi xuống sông Ohio. Vụ tai nạn thảm khốc này khiến 46 người thiệt mạng và 2 người mất tích, sau đó có người khẳng định đã nhìn thấy Người bướm khi cây cầu sập.

Những người khác khẳng định đã nhìn thấy một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời trước khi cây cầu sụp đổ. Lời khai của những nhân chứng này càng làm dấy lên sự chú ý và thảo luận về Người bướm, và thị trấn một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Đồng thời, mọi người bắt đầu nhận thấy một hiện tượng đáng kinh ngạc: kể từ năm 1966, những người đã chứng kiến Người bướm đều tự tử hoặc rơi vào trạng thái bệnh tâm thần, và hầu hết họ đều sống không quá nửa năm. Tổng số người cộng lại đã lên tới hơn 100 người, từ đó, tin đồn về Người bướm lại một lần nữa thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Năm 1975, một phóng viên tên là John Keel đã tổng hợp một cách có hệ thống tất cả những suy đoán về Người bướm vào thời điểm đó và xuất bản cuốn sách “Điềm báo của Người bướm”. Cuốn sách cũng cung cấp một số lượng lớn lời khai của các nhân chứng và báo cáo điều tra đã lồng ghép cẩn thận các nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Cầu Bạc và Người bướm, đồng thời đưa ra kết luận rằng Người bướm đã gây ra sự cố sập Cầu Bạc.

Tuy nhiên, khi Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ đã điều tra vụ việc sập Cầu Bạc. Họ xác nhận rằng vụ sập cầu là do gãy kim loại và sự trượt của bu lông. Sự cố được cho là do vấn đề chất lượng của cây cầu. Đồng thời, nhà văn học dân gian Brouvan đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn 100 nhân chứng. Ông nhận thấy rằng Người bướm được những người này mô tả chủ yếu đến từ thần thoại hoặc hình ảnh Người bướm được các phương tiện truyền thông miêu tả. Ông lưu ý rằng các chi tiết thực tế do những nhân chứng này cung cấp quá mơ hồ để đưa ra những mô tả cụ thể. Họ thường lấy nhiều yếu tố môi trường khác nhau làm lý do để không thể mô tả chi tiết những gì họ nhìn thấy.

Ảnh minh họa. Ảnh: Allthatsinteresting

Ngoài ra, các nghiên cứu về số lượng lớn các báo cáo của công chúng và nhân chứng đã tiết lộ một số lượng lớn các báo cáo sai lệch hoặc thành kiến về nhận thức. Ví dụ, một số công nhân xây dựng đã báo cáo về việc nhìn thấy Người bướm, nhưng hóa ra đó chỉ là một trò đùa mà họ chơi khi cảm thấy buồn chán bằng cách gắn đèn pin vào bóng bay khí heli. Cũng có trường hợp người ta nhầm máy bay bay thấp với "hình người bay màu trắng xám", cho thấy rằng mặc dù có rất nhiều báo cáo về việc nhìn thấy Người bướm, nhưng không một lần nhìn thấy nào cung cấp bằng chứng đầy đủ và chi tiết, khiến Người bướm trở thành một huyền thoại đô thị.

Không ai có câu trả lời chắc chắn về việc có bao nhiêu sinh vật chưa được khám phá trên Trái Đất. Việc Mothman là một truyền thuyết đô thị hay một sinh vật chưa được biết đến chỉ có thể được xác nhận theo thời gian và những khám phá mới.