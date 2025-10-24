Ngày 24-10, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A), phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc hàng ngàn m3 đất trên đường bị múc, chở đi nơi khác.

Doanh nghiệp ngang nhiên múc đường, chở hàng ngàn m3 đất đi nơi khác

Còn theo ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám đốc Ban A (chủ đầu tư Dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang), đơn vị đang phối hợp thành lập đoàn công tác để xác định khối lượng đất bị đào múc trái phép trên tuyến.

"Chủ đầu tư cũng đã đề nghị và cơ quan công an đã xuống kiểm tra hiện trường để làm rõ vụ việc. Đối với thông tin có 1 doanh nghiệp xây dựng không liên quan đến dự án trên nhưng tổ chức múc đất đi nơi khác, công an sẽ xác định" - ông Minh thông tin.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường múc đường, chở đất đi nơi khác

Trước đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường Dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang. Tại hiện trường ghi nhận, đoạn Km2+540 - Km3+140 của dự án đã bị đào, múc đất vận chuyển đi nơi khác.

Đoạn đường bị múc đất dài 550m, chiều rộng trung bình 5m, chiều sâu đào trung bình khoảng 0,8m. Theo ước tính có khoảng 2.200m3 đất trên đường đã bị đào, vận chuyển đi nơi khác. Điều này làm thay đổi cao độ tự nhiên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vị trí mặt đường bị múc sâu gần 1 mét, tạo thành những hố trũng kéo dài. Phần ta-luy 2 bên bị khoét sát khiến hàng rào rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân đứng chênh vênh.

Sau khi hàng ngàn m3 đất bị lấy đi, mặt đường trở nên nham nhở, gồ ghề, nước mưa đọng lại gây sình lầy, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Đường bị múc sâu, bờ rào của người dân nguy cơ bị sạt lở

Ông Hồ Tuấn, Trưởng thôn 4, xã Krông Năng, cho biết thời gian qua, người dân phát hiện Công ty TNHH Xây dựng M.N. đưa các phương tiện, máy móc đến múc, chở đất đi nơi khác. Tuyến đường vốn bằng phẳng nhưng bị múc đất tạo thành rãnh sâu nên người dân nghi ngờ doanh nghiệp múc đất để sử dụng vào mục đích riêng.

"Trên một đoạn đường dài, họ múc sâu có chỗ hơn 1 mét, khi trời mưa, đường trơn trượt. Mỗi lần tôi đi làm rẫy, phải gửi xe máy ở nhà dân rồi đi bộ vào" - ông Tuấn nói.

Còn theo bà Ng., tuyến đường này do đơn vị khác thi công nhưng năm ngoái đã dừng lại. Năm nay, chúng tôi thấy xe cộ của Công ty TNHH Xây dựng M.N. đến múc đất, lúc đó bà con tưởng là đơn vị thi công nên không ý kiến. Mỗi ngày, có 3-4 xe ben liên tục vào chở đất.

"Đường đang bằng phẳng, họ lại múc sâu xuống và sát vào bờ rào nhà dân khiến việc đi lại khó khăn, bờ rào có nguy cơ bị sạt lở" - bà Ng. nói.

Nhiều đoạn đường bị múc sâu khoảng 1 mét

Theo Ban A, việc tự ý đào, xúc, vận chuyển đất tại khu vực tuyến đường là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.

UBND xã Krông Năng đã có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã, Ban A và trưởng các thôn, buôn tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh cho biết đơn vị đã thi công, thảm hoàn thiện 1,8km vào cuối năm 2023. Phần còn lại do chưa giải phóng được mặt bằng nên đơn vị tạm dừng thi công từ tháng 4-2024 đến nay.

Cũng theo vị này, theo thiết kế, dự án thực hiện trên mặt đường cũ, chỉ bốc lớp phong hóa từ 10 - 15cm. Công ty TNHH Xây dựng M. N. không liên quan gì đến dự án trên nhưng không hiểu sao lại đến múc đường, chở đi nơi khác.

"Nếu để bổ sung khoảng 2.200m3 đất bù lại sẽ làm phát sinh chi phí gần 600 triệu đồng và mất thời gian thi công, gây thiệt hại rất lớn đến dự án" - đại diện Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh thông tin.

Dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt với chiều dài 10,7km, tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng.