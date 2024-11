Ngày 20-11, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ cướp taxi do Lê Thanh Hiền (SN 2003, quê An Giang) thực hiện.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) nhận tin báo Lê Thanh Hiền vừa thực hiện vụ cướp taxi tại quận Bình Tân (TP HCM) và đang điều khiển về miền Tây.

Lê Thanh Hiền lúc bị bắt

Công an huyện Bến Lức đã đón lỏng Lê Thanh Hiền trên Quốc lộ 1 đoạn qua Long An. Khi Hiền điều khiển taxi tốc độ cao qua xã Phước Lợi (huyện Bến Lức, Long An) thì bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, Hiền tăng tốc bỏ chạy nên bị truy đuổi.

Hiền tăng tốc chạy đến ngã tư Long Kim (thị trấn Bến Lức) thì tông vào đuôi một xe tải đang lưu thông phía trước. Lực lượng Công an thị trấn Bến Lức tiếp cận phương tiện, khống chế bắt giữ Lê Thanh Hiền.

Lúc này, lực lượng Công an TP HCM cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường áp giải đối tượng. Công an huyện Bến Lức đã làm thủ tục bàn giao Lê Thanh Hiền cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.